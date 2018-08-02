"Юнайтед" отправил Жоэла Перейру в "Виторию Сетубал"

Жоэл Перейра "Манчестер Юнайтед" отправил своего молодого голкипера Жоэла Перейру стажироваться в "Виторию Сетубал".

Ранее этим летом "красные дьяволы" укрепили тылы ветераном Ли Грантом, который в новом сезоне будет страховать Давида Де Хеа и Серхио Ромеро. Благодаря этому у главного тренера Жозе Моуриньо появилась возможность отправить своего соотечественника Перейру в аренду.

В качестве клуба, выразившего готовность обеспечить практикой 22-летнего Жоэла, выступила "Витория Сетубал", которая прошлый сезон португальской лиги завершила на 14-й позиции.

Отметим, что это уже второе возвращение Перейры на родину. Сезон 2016/17 Жоэл провел в аренде в "Белененсише". За свое будущее в "Юнайтед" Перейра может быть спокоен — Моуриньо является его большим поклонником и не собирается с ним расставаться насовсем.



Метки аренда, Витория Сетубал, Манчестер Юнайтед, Перейра, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2018 23:20

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  1. lahmatyj 02.08.2018 23:31 # lahmatyj
    Чот орнул с названия клуба "Белененсише". "Пиздаболище" там клуба нет?

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