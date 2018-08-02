"Юнайтед" отправил Жоэла Перейру в "Виторию Сетубал"

"Манчестер Юнайтед" отправил своего молодого голкипера Жоэла Перейру стажироваться в "Виторию Сетубал".

Ранее этим летом "красные дьяволы" укрепили тылы ветераном Ли Грантом, который в новом сезоне будет страховать Давида Де Хеа и Серхио Ромеро. Благодаря этому у главного тренера Жозе Моуриньо появилась возможность отправить своего соотечественника Перейру в аренду.



В качестве клуба, выразившего готовность обеспечить практикой 22-летнего Жоэла, выступила "Витория Сетубал", которая прошлый сезон португальской лиги завершила на 14-й позиции.



Отметим, что это уже второе возвращение Перейры на родину. Сезон 2016/17 Жоэл провел в аренде в "Белененсише". За свое будущее в "Юнайтед" Перейра может быть спокоен — Моуриньо является его большим поклонником и не собирается с ним расставаться насовсем.