Эшли Уильямс арендован "Стоуком"

"Эвертон" одолжил своего защитника Эшли Уильямса "Стоуку" на сезон 2018/19.

В лице 33-летнего Уильямса "гончары", ставящие перед собой задачу вернуться в Премьер-Лигу, обрели чрезвычайно опытного игрока. На счету Эшли более 600 матчей на клубном уровне и еще 79 за сборную Уэльса.



У "ирисок" Уильямс провел два сезона, перебравшись на "Гудисон Парк" из "Суонси". Этим летом новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва пытается укрепить центр обороны, интересуясь Маркосом Рохо и Йерри Миной, а потому ветерану позволил уйти.



Добавим, Уильямс стал уже шестым приобретением "гончаров" в это межсезонье после Беника Афобе, Петера Этебо, Джеймса Макклина, Тома Инса и Адама Федеричи.