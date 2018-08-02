"Кристал Пэлас" подписал Макса Майера

Макс Майер "Кристал Пэлас" объявил о подписании трехлетнего контракта с бывшим полузащитником "Шальке-04" Максом Майером.

22-летний игрок сборной Германии стал уже третьим новичком команды Роя Ходжсона в это трансферное окно после голкипера Висенте Гуаиты и прибывшего накануне из "Вест Хэма" полузащитника Шейху Куяте.

Важно отметить, что Майер достался "орлам" бесплатно. Если верить слухам, "Пэлас" смог обойти в борьбе за Макса гораздо более серьезные клубы, предложив игроуу рекордную для себя зарплату в 170 тысяч фунтов в неделю.

Майес, взявший на "Селхерст Парк" 7-й номер, является воспитанником "Шальке-04", за который он сыграл 192 матча, забил 22 гола и отдал 24 результативных передачи.

К своим 22 годам Макс поучаствовал уже в трех розыгрышах Лиги Чемпионов, а за сборную Германии провел четыре матча, не попав в заявку немцев на ЧМ-2018.

"Это действительно хорошее ощущение, я рад быть здесь. Мне не терпится приступить к тренировкам с командой, и я надеюсь провести хороший сезон".

"Я горд быть здесь и надеюсь сделать следующий шаг в своей карьере. Я хочу выкладываться без остатка и думаю, сезон сложится хорошо для нас — возможно, лучше предыдущего".

"Я играл на "Селхерст Парк" в прошлом сезоне за "Шальке-04", и здесь была прекрасная атмосфера. Мне не терпится ощутить атмосферу матча Премьер-Лиги", — сообщил Майер.



Метки Кристал Пэлас, Майер, трансферы, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2018 22:55

Количество просмотров Просмотров: 749

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Последние комментарии:




  1. ba-29 03.08.2018 00:03 # ba-29
    бля. вот бы марсиаля xапнуть до конца то. сарри сделал бы из него цф

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  2. hollywood-hoe 02.08.2018 23:34 # hollywood-hoe
    Хуясе, когда Леннон успел в Бернли оказаться
    Второй раз 1-1, щас пролетят видимо

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  3. chr1s8rown 02.08.2018 23:23 # chr1s8rown
    второй вилшер v.2.00.1

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  4. didier-11 02.08.2018 23:09 # didier-11
    170 тысяч?
    Да пиздеж 100%

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  5. slash-lfc 02.08.2018 23:01 # slash-lfc
    Пиздец, когда-то сватали в ЛФК и Арсеналы. Как бы вторым Холтби не оказался.

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