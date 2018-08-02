"Кристал Пэлас" подписал Макса Майера

"Кристал Пэлас" объявил о подписании трехлетнего контракта с бывшим полузащитником "Шальке-04" Максом Майером.

22-летний игрок сборной Германии стал уже третьим новичком команды Роя Ходжсона в это трансферное окно после голкипера Висенте Гуаиты и прибывшего накануне из "Вест Хэма" полузащитника Шейху Куяте.



Важно отметить, что Майер достался "орлам" бесплатно. Если верить слухам, "Пэлас" смог обойти в борьбе за Макса гораздо более серьезные клубы, предложив игроуу рекордную для себя зарплату в 170 тысяч фунтов в неделю.



Майес, взявший на "Селхерст Парк" 7-й номер, является воспитанником "Шальке-04", за который он сыграл 192 матча, забил 22 гола и отдал 24 результативных передачи.



К своим 22 годам Макс поучаствовал уже в трех розыгрышах Лиги Чемпионов, а за сборную Германии провел четыре матча, не попав в заявку немцев на ЧМ-2018.



"Это действительно хорошее ощущение, я рад быть здесь. Мне не терпится приступить к тренировкам с командой, и я надеюсь провести хороший сезон".



"Я горд быть здесь и надеюсь сделать следующий шаг в своей карьере. Я хочу выкладываться без остатка и думаю, сезон сложится хорошо для нас — возможно, лучше предыдущего".



"Я играл на "Селхерст Парк" в прошлом сезоне за "Шальке-04", и здесь была прекрасная атмосфера. Мне не терпится ощутить атмосферу матча Премьер-Лиги", — сообщил Майер.



