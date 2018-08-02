Косьелни покинет "Арсенал" в 2020 году

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни подтвердил, что не будет подписывать новый контракт и покинет клуб в конце сезона 2019/20.

Косьелни выступает на "Эмирейтс" уже восемь лет. За это время француз успел трижды выиграть Кубок Англии с "канонирами", еще дважды защитник поднимал Суперкубок Англии.



В последние годы Лорана регулярно мучают проблемы со здоровьем, из-за чего француз даже пропустил победный для своей сборной Чемпионат Мира. Понимая, что возраст уже берет свое, 32-летний Косьелни установил дату своего ухода из "Арсенала".



"Мой контракт рассчитан до лета 2020 года. Когда он истечет, я подумаю о переходе в другой клуб. Но где я продолжу карьеру, я пока даже не представляю".



"Не подумайте, я не собираюсь покидать "Арсенал" прямо сейчас. Я по-прежнему в Англии, моя семья тоже здесь. Самое главное – заботиться о своем здоровье", - цитирует Косьелни Goal.