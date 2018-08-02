Сарри рассчитывает на Хадсон-Одои в новом сезоне
Наставник "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что новый сезон юный нападающий Каллум Хадсон-Одои проведет в качестве члена первой команды.
Хадсон Одои, выигравший Чемпионат Мира U-17 с юношеской сборной Англии в 2017, очень ярко проводит этот предсезонный период. Каллум отметился голевой передачей на Педро в матче против "Перт Глори", а накануне в Дублине против "Арсенала" создал ряд опасных моментов.
Игра 17-летнего нападающего произвела впечатление на Сарри, который решил, что воспитанник академии "синих" не уйдет в аренду, а будет сражаться за место в первой команде.
"Он останется с нами на весь сезон. Он очень молодой игрок. Мы должны быть терпеливы. В будущем он будет очень, очень сильным игроком", — цитирует Сарри Evening Standard.
Также Evening Standard добавляет, что "Челси" уже предложил юниору новый контракт на пять лет.
02.08.2018 21:00
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