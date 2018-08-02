"Фулхэм" потратился на Алфи Моусона

Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" потратил около 20 миллионов фунтов на приобретение защитника "Суонси" Алфи Моусона.

Моусон провел у "лебедей" два сезона поле своего перехода из "Барнсли" в 2016 году. На протяжении этих двух сезонов "Суонси" сражался за выживание в Премьер-Лиге, в мае все-таки покинув элитный английский дивизион.



Несмотря на понижение "Суонси" в классе, лично Алфи оставил очень приятное впечатление своей игрой в минувшем сезоне. А в марте Моусон даже впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



Ранее среди претендентов на 24-летнего защитника значились "Бернли" и "Вест Хэм", однако "дачники" опередили своих конкурентов и сегодня заключили с Моусоном контракт на четыре года.



"Я рад объявить, что "Фулхэм" приобрел Алфи Моусона! Алфи является ярким молодым игроком, которого ждет больше будущее и которому отводится важная роль в нашем клубе".



"Наш скаутский департамент и наши аналитики были под впечатлением от Алфи, и это вселяет в нас огромную уверенность, что мы совершаем правильную инвестицию в нашу линию обороны, готовясь к выступлению в Премьер-Лиге", — сообщил вице-президент "Фулхэма" Тони Хан.