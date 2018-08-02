"Бернли" предложил 12 миллионов фунтов за Гибсона

"Бернли" сделал предложение в размере 12 миллионов фунтов о покупке центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона.

Ранее этим летом "бордовые" пытались приобрести Крейга Доусона из "Вест Бромвича", но безуспешно. Своей новой целью для укрепления обороны клуб с "Терф Мур" избрал 25-летнего Гибсона.



Гибсон является воспитанником академии "речников", сыграв 185 матчей за первую команду. Бен также приходится племянником президенту клуба Стиву Гибсону и носит капитанскую повязку "Боро".



Добавим, что клубы Премьер-Лиги имеют давний интерес к англичанину. В предыдущие трансферные окна Гибсона связывали с переходом в "Эвертон", "Вест Хэм" и "Лестер".