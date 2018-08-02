"Тоттенхэм" по-прежнему готов продать Алдервейрелда, Роуза и Дембеле

"Тоттенхэм" открыт к предложениям насчет Тоби Алдерверейлда, Данни Роуза и Муссы Дембеле в остатке трансферного окна.

Слухи о том, что "шпоры" могут продать трех перечисленных игроков, ходили с самого начала лета. Однако сейчас до старта сезона остается всего неделя, за которую было бы проблематично подыскать адекватную замену Тоби, Данни или Муссе.



Тем не менее, утверждает Sky Sports, лондонский клуб по-прежнему готов продать это трио. Известно, что интерес к Алдервейрелду проявляет "Манчестер Юнайтед", тогда как на Дембеле имеют виды клубы Китая и Италии.



Добавим, что контракты Алдервейрелда и Дембеле истекают следующим летом, но в случае с Тоби у "Тоттенхэма" есть опция продления на 12 месяцев. Трудовой договор Роуза рассчитан до 2021 года.