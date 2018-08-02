"Вест Хэм" приобрел португальского нападающего

"Вест Хэм" объявил о приобретении молодого нападающего "Витории Гимарайнш" Шанде Силвы. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.

21-летний нападающий, выступавший за юношеские сборные Португалии от U-15 до U-20, заключил с "молотобойцами" контракт на три года.



За плечами у Шанде 26 матчей за первую команду "Витории", однако в "Вест Хэме" Силва продолжит свое развитие в резерве.



"Это очень важный момент для меня. Это новый опыт для меня, за пределами Португалии. Я очень счастлив оказаться здесь в "Вест Хэме".



"Я техничный игрок и очень быстр. Я буду выкладываться на 100 процентов за "Вест Хэм" каждый раз, выходя на поле".



"Для меня было большой мечтой выступать в Англии. "Вест Хэм" — клуб с большой историей и очень хорошими фанатами, и я в большом восторге от того, что оказался здесь", — сообщил Силва.