Дукуре связал свое будущее с "Уотфордом" до 2023 года

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.

Дукуре принадлежит "шершням" с января 2016, но вторую половину сезона 2015/16 провел на правах аренды в испанской "Гранаде".



За два года выступлений на "Викаридж Роад" Абдулай принял участие в 62 матчах и забил восемь голов. Именно Дукуре был признан лучшим игроком "Уотфорда" в минувшем сезоне как по версии болельщиков, так и по версии футболистов команды.



Ранее этим летом ходили слухи, что приобрести 25-летнего француза попытается бывший тренер "шершней" Марку Силва, ныне возглавляющий "Эвертон", однако сегодня "Уотфорду" удалось закрыть вопрос с будущим полузащитника — по крайней мере, на это трансферное окно.



"Я рад, что новым контрактом с "Уотфордом" Абдулай продемонстрировал свою привязанность к тому, чего мы пытаемся здесь добиться".



"Прекрасно видно, что наши амбиции как клуба совпадают с амбициями Абдулая как игрока, и мы находимся в предвкушении дальнейшей совместной работы на пути к нашим целям", — сообщил президент "Уотфорда" Скотт Даксбери.