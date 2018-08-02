Дукуре связал свое будущее с "Уотфордом" до 2023 года
Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре заключил со своим клубом новый контракт на пять лет.
Дукуре принадлежит "шершням" с января 2016, но вторую половину сезона 2015/16 провел на правах аренды в испанской "Гранаде".
За два года выступлений на "Викаридж Роад" Абдулай принял участие в 62 матчах и забил восемь голов. Именно Дукуре был признан лучшим игроком "Уотфорда" в минувшем сезоне как по версии болельщиков, так и по версии футболистов команды.
Ранее этим летом ходили слухи, что приобрести 25-летнего француза попытается бывший тренер "шершней" Марку Силва, ныне возглавляющий "Эвертон", однако сегодня "Уотфорду" удалось закрыть вопрос с будущим полузащитника — по крайней мере, на это трансферное окно.
"Я рад, что новым контрактом с "Уотфордом" Абдулай продемонстрировал свою привязанность к тому, чего мы пытаемся здесь добиться".
"Прекрасно видно, что наши амбиции как клуба совпадают с амбициями Абдулая как игрока, и мы находимся в предвкушении дальнейшей совместной работы на пути к нашим целям", — сообщил президент "Уотфорда" Скотт Даксбери.
02.08.2018 19:05
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нормальный ниггер для уотфорда.
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В Эвертон за 100млн!
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