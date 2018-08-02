Чех не знает, кто будет первым номером "Арсенала" в новом сезоне

Ветеран "Арсенала" Петр Чех признался, что пока не знает, он или Бернд Лено начнет новый сезон в качестве первого номера команды.

Ожидается, что в новом сезоне главный тренер "канониров" Унаи Эмери сделает ставку именно на Чеха и Лено, тогда как Давид Оспина будет продан до конца лета.



36-летний Чех, уже вступивший в заключительный год по своему контракту, великолепно отыграл матч против своей бывшей команды "Челси" накануне, совершив ряд сейвов и отразив два удара в серии пенальти.



Противовесом отличной форме и опыту Петра выступают те 22 миллиона фунтов, которые "Арсенал" потратил на приглашение Бернда из "Байера". По словам Чеха, Эмери пока не говорил, кого он отправит на ворота в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на следующей неделе.



"Нет, я не получал никаких гарантий. Мы еще даже не закончили с предсезонными матчами. Естественно, каждый игрок старается изо всех сил, а дальше уже тренер должен сделать выбор", — цитирует Чеха The Independent.