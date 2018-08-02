"Бернли" сделал предложения по Клукасу и Родригесу

"Бернли" сделал предложения о покупке полузащитника "Суонси" Сэма Клукаса и нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса, на одно из них уже получив отказ.

Как известно, "бордовые" до сих пор не совершили ни одного приобретения в это межсезонье. Главный тренер "Бернли" Шон Дайч признался, что его клуб просто не может конкурировать с другими представителями Премьер-Лиги на трансферном рынке.



Однако "Бернли" не опускает руки. Как стало известно Sky Sports, клуб с "Терф Мур" предложил 8 миллионов фунтов за 27-летнего Клукаса. Дайч является давним поклонником Сэма, которого он пытался заполучить еще год назад, когда полузащитник переходил из "Халла" в "Суонси".



Также "Бернли" выдвинул предложение в 16 млн. фунтов о покупке Родригеса, но "Вест Бромвич" ответил отказом. "Дрозды" сообщили своим коллегам, что не заинтересованы в расставании с Джеем, однако The Telegraph предполагает, что в ближайшие дни "бордовые" могут вернуться с увеличенной суммой.