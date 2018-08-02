Магуайр и Варди не сыграют против "Юнайтед"

Стартовый матч сезона против "Манчестер Юнайтед" "Лестер" будет вынужден провести без защитника Харри Магуайра и нападающего Джейми Варди.

Англичане, добравшиеся с командой "трех львов" до полуфинала Чемпионата Мира в России, до сих пор не приступили к тренировкам. Их возвращение клуб запланировал только на начало следующей недели.



Естественно, набрать оптимальную форму к вечеру пятницы лидеры "Лестера" едва ли успеют, поэтому главный тренер "лис" Клод Пюэль решил поберечь игроков.



"Думаю, они не смогут помочь нам в первой игре. Они проведут с командой всего пять дней. Чтобы подготовиться к матчу, нужно гораздо больше времени".



"Мы не будем спешить с их возвращением. И Джейми, и Харри очень ценны для нас, но мы не можем рисковать их здоровьем. Мы должны принять правильное решение", - сообщил Пюэль Daily Mail.