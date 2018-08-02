"Ньюкасл" купил Йосинори Муто

Жалобы главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на трансферы были услышаны. Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" объявил о покупке нападающего "Майнца" Йосинори Муто.

Только накануне Бенитес пожаловался, что клуб не выполняет его просьбы по трансферам. На следующий день "сороки" объявили о приобретении 26-летнего Муто примерно за 9.5 миллионов фунтов.



Прошлый сезон японец отыграл в "Майнце", за который провел 27 матчей в Бундеслиге и забил восемь голов. С "Ньюкаслом" нападающий заключил четырехлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.



"Мы давно следили за ним, и я рад, что нам удалось его приобрести. Надеюсь, он добавит нашей игре энергии и большого объема работы и поможет команде еще лучше сыграть в новом сезоне", - сообщил Бенитес.