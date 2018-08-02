"Ньюкасл" купил Йосинори Муто

Йосинори Муто Жалобы главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на трансферы были услышаны. Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" объявил о покупке нападающего "Майнца" Йосинори Муто.

Только накануне Бенитес пожаловался, что клуб не выполняет его просьбы по трансферам. На следующий день "сороки" объявили о приобретении 26-летнего Муто примерно за 9.5 миллионов фунтов.

Прошлый сезон японец отыграл в "Майнце", за который провел 27 матчей в Бундеслиге и забил восемь голов. С "Ньюкаслом" нападающий заключил четырехлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы давно следили за ним, и я рад, что нам удалось его приобрести. Надеюсь, он добавит нашей игре энергии и большого объема работы и поможет команде еще лучше сыграть в новом сезоне", - сообщил Бенитес.




Метки Майнц, Муто, Ньюкасл, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2018 16:35

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  1. zubast 02.08.2018 16:53 # zubast
    ньюкасл очень разочаровал, когда там не смогли раскрыть талант Товена, а быстро и благополучно окрестили его бездарем и за копейки вернули в Марсель... Где парень попал в топ-3 футболмста французского чемпионата... Браво!

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  2. shearer1 02.08.2018 16:47 # shearer1
    Жалобы услышаны?
    Да мы давно его подписали.
    Просто разрешение на работу получить нужно было и оформить документы

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