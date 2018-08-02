"Ньюкасл" купил Йосинори Муто
Жалобы главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на трансферы были услышаны. Сегодня клуб с "Сент-Джеймс Парк" объявил о покупке нападающего "Майнца" Йосинори Муто.
Только накануне Бенитес пожаловался, что клуб не выполняет его просьбы по трансферам. На следующий день "сороки" объявили о приобретении 26-летнего Муто примерно за 9.5 миллионов фунтов.
Прошлый сезон японец отыграл в "Майнце", за который провел 27 матчей в Бундеслиге и забил восемь голов. С "Ньюкаслом" нападающий заключил четырехлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
"Мы давно следили за ним, и я рад, что нам удалось его приобрести. Надеюсь, он добавит нашей игре энергии и большого объема работы и поможет команде еще лучше сыграть в новом сезоне", - сообщил Бенитес.
02.08.2018 16:35
Просмотров: 425
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ньюкасл очень разочаровал, когда там не смогли раскрыть талант Товена, а быстро и благополучно окрестили его бездарем и за копейки вернули в Марсель... Где парень попал в топ-3 футболмста французского чемпионата... Браво!
(ответить)
Жалобы услышаны?
Да мы давно его подписали.
Просто разрешение на работу получить нужно было и оформить документы
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий