Александер-Арнольд и Фирмино должны быть готовы к старту сезона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Роберто Фирмино успеют набрать оптимальную форму к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Ранее этим летом англичанин Александер-Арнольд и бразилец Фирмино выступали за свои сборные на Чемпионате Мира в России, поэтому к тренировкам приступили лишь на текущей неделе.



Ожидается, что оба игрока проведут несколько минут в предпоследнем матче предсезонного периода против "Наполи" в субботу. Клопп надеется, что это поможет Тренту и Роберто вернуться в форму к 12 августа, когда на "Энфилд" пожалует "Вест Хэм".



"Хорошо, что Роберто снова с нами. Он отлично выглядит, и если это будет возможно, он сыграет в субботу. Конечно, тренировочный процесс полевых игроков отличается от вратарей, но мы хотим увидеть его против "Наполи". Посмотрим, сколько минут".



"Когда мы стартуем против "Вест Хэма", у него будет две недели тренировок после трех недель отдыха. Этого должно быть достаточно, но ближе к делу станет видно".



"В данный момент он выглядит хорошо, но его программа, конечно, отличается. В большинстве тренировок он занимается не с такой нагрузкой, как остальные парни, поэтому ему придется добавить, как начинает добавлять Трент".



"Шаг за шагом они все возвращаются в форму, и это лучшая новость", — цитирует Клоппа Sky Sports.