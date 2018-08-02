Грилиш станет первым новичком "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" вплотную приблизился к приобретению атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

21-летний Грилиш не скрывает, что хотел бы уйти на повышение этим летом. Неудачная попытка "Виллы" вернуться в Премьер-Лигу, по всей видимости, стала последней каплей для Джека.



Как сообщает Evening Standard, с большой долей вероятности Грилиш отправится в "Тоттенхэм". Лондонский клуб уже подготовил стартовое предложение по англичанину в размере 20 миллионов фунтов.



Издание уточняет, что "Вилла" не согласится на такие скромные отступные, однако боссы "шпор" уверены, что они смогут достичь договоренности с клубом, который уже третий сезон подряд начнет сезон в Чемпионшипе.



За неделю до старта кампании и закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" не сделал еще ни одного приобретения, но, помимо Грилиша, лондонцы хотят усилить опорную зону и купить нападающего.