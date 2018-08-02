"Лестер" хочет заменить Махреза на Янузая

"Лестер" прорабатывает вариант с приобретением бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Аднана Янузая.

Прошлый сезон 23-летний бельгиец отыграл за "Реал Сосьедад". Затем Аднан отправился на Чемпионат Мира в России, где забил победный гол в ворота сборной Англии.



"Манчестер Юнайтед" имеет приоритетное право выкупа Янузая, но издание Daily Mail утверждает, что "красные дьяволы" не будут им пользоваться – по крайней мере, этим летом.



Зато Аднан вызывает интерес со стороны "Лестера". Клуб с "Кинг Пауэр" ищет достойную замену для проданного в Манчестер Сити" Рияада Махреза, и уже определил Янузая в качестве одного из кандидатов.



Потенциальную сделку осложняет то обстоятельство, что Аднан перебрался в "Реал Сосьедад" только прошлым летом. Неизвестно, захочет ли испанский клуб расставаться с вингером, за которого год назад заплатил чуть меньше 10 миллионов фунтов.