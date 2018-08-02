Эмери доволен составом "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал болельщикам не ждать приобретений до закрытия трансферного окна.

Две недели назад испанец допускал, что до начала сезона "канониры" подпишут еще одного новичка к голкиперу Бернду Лено, защитникам Штефану Лихтштайнеру и Сократису Папастатопулосу, а также полузащитнику Лукасу Торрейре.



Ожидалось, что им станет старый знакомый Эмери Стивен Нзонзи. Полузащитник играл под руководством Унаи в "Севилье", добившись с испанским клубом больших успехов.



Однако после товарищеского матча с "Челси" накануне Эмери ясно дал понять, что никого не ждет. Унаи полностью устраивает состав, который сформировался в "Арсенале" за неделю до старта сезона.



"В данный момент я доволен игроками, которые находятся в команде. Я могу вам сказать, что с составом все в порядке", - сообщил Эмери Sky Sports.