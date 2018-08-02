Бенитес: "В "Ньюкасле" все идет не так"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес вновь пожаловался на скупость владельцев и предупредил: если в ближайшие 10 дней ничего не изменится, у команды будут проблемы.

Несмотря на то, что "сороки" уже подписали Фабиана Шера, Ки Сун Юна и Кенеди, Бенитес явно рассчитывал на большее, когда составлял планы на лето. После поражения от "Браги" накануне (4:0) испанец вновь раскритиковал владельца клуба Майка Эшли.



"Это была ужасная игра, но у нас проблемы не только на поле, но и за его пределами. Это поражение должно стать для нас своего рода звоночком. Если мы не начнем делать свою работу лучше, у нас начнутся проблемы".



"Если честно, я без понятия, насколько мы близки к трансферам. Еще два месяца назад я сказал, что нам нужно, но за десять дней до старта сезона мы оказались в той ситуации, в которой оказались. Мы определи четырех-пятерых игроков, которых должны подписать, но пока не подписали никого", - цитирует Бенитеса Sky Sports.