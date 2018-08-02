Бенитес: "В "Ньюкасле" все идет не так"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес вновь пожаловался на скупость владельцев и предупредил: если в ближайшие 10 дней ничего не изменится, у команды будут проблемы.
Несмотря на то, что "сороки" уже подписали Фабиана Шера, Ки Сун Юна и Кенеди, Бенитес явно рассчитывал на большее, когда составлял планы на лето. После поражения от "Браги" накануне (4:0) испанец вновь раскритиковал владельца клуба Майка Эшли.
"Это была ужасная игра, но у нас проблемы не только на поле, но и за его пределами. Это поражение должно стать для нас своего рода звоночком. Если мы не начнем делать свою работу лучше, у нас начнутся проблемы".
"Если честно, я без понятия, насколько мы близки к трансферам. Еще два месяца назад я сказал, что нам нужно, но за десять дней до старта сезона мы оказались в той ситуации, в которой оказались. Мы определи четырех-пятерых игроков, которых должны подписать, но пока не подписали никого", - цитирует Бенитеса Sky Sports.
02.08.2018 13:00
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Последние комментарии:
До боли знакомое нытье))) Где-то это я уже видел)))))))))))
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У нас как раз распродажа
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Владельцы Ньюкасла ещё те жуки. Выезжают на порядочности Бенитеса. Не первый сезон кормят пустыми обещаниями, удерживая топового тренера, который при минимуме затрат удерживает клуб в элите. А послать их нах не позволяет менталитет.
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На фотографии спойлер того, что же будет делать Бенитес и Ньюкасл в новом сезоне
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Беня, успокойся, не только у тебя всё не так))
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