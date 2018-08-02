Бенитес: "В "Ньюкасле" все идет не так"

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес вновь пожаловался на скупость владельцев и предупредил: если в ближайшие 10 дней ничего не изменится, у команды будут проблемы.

Несмотря на то, что "сороки" уже подписали Фабиана Шера, Ки Сун Юна и Кенеди, Бенитес явно рассчитывал на большее, когда составлял планы на лето. После поражения от "Браги" накануне (4:0) испанец вновь раскритиковал владельца клуба Майка Эшли.

"Это была ужасная игра, но у нас проблемы не только на поле, но и за его пределами. Это поражение должно стать для нас своего рода звоночком. Если мы не начнем делать свою работу лучше, у нас начнутся проблемы".

"Если честно, я без понятия, насколько мы близки к трансферам. Еще два месяца назад я сказал, что нам нужно, но за десять дней до старта сезона мы оказались в той ситуации, в которой оказались. Мы определи четырех-пятерых игроков, которых должны подписать, но пока не подписали никого", - цитирует Бенитеса Sky Sports.




Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 02.08.2018 14:27 # only--liverpool
    До боли знакомое нытье))) Где-то это я уже видел)))))))))))

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  2. firmino9 02.08.2018 14:05 # firmino9
    У нас как раз распродажа

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  3. sausage 02.08.2018 14:03 # sausage
    Владельцы Ньюкасла ещё те жуки. Выезжают на порядочности Бенитеса. Не первый сезон кормят пустыми обещаниями, удерживая топового тренера, который при минимуме затрат удерживает клуб в элите. А послать их нах не позволяет менталитет.

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  4. best-fanunited 02.08.2018 13:15 # best-fanunited
    На фотографии спойлер того, что же будет делать Бенитес и Ньюкасл в новом сезоне

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  5. manutd-20champ 02.08.2018 13:09 # manutd-20champ
    Беня, успокойся, не только у тебя всё не так))

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