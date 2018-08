Светская хроника за четверг

"Челси" хочет перехватить Джека Грилиша. "Манчестер Юнайтед" был предложен Аксель Витсель. Дисквалификация Самира Насри увеличена до 18 месяцев. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ не отказывается от своих претензий на полузащитника "Челси" Нголо Канте, несмотря на планы "синих" предложить французу новый контракт с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Челси" хочет перехватить полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, переговоры о покупке которого ведет "Тоттенхэм". (The Sun)



"Милан" опередил "Челси" в борьбе за защитника Маттиа Кальдару и нападающего Гонсало Игуаина из "Ювентуса". (Daily Mail)



"Челси" не теряет надежд на приобретение Игуаина и готов продать Оливье Жиру в "Марсель" за 20 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Технический директор "Барселоны" Эрик Абидаль опроверг слухи о встрече с полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. (Mundo Deportivo)



Представитель "Юнайтед" вылетел в Испанию, чтобы оформить переход защитника "Барселоны" Йерри Мины. (The Sun)



"Наполи" собирается улучшить свое предложение по защитнику "Юнайтед" Маттео Дармиану. (Daily Mail)



"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил "Юнайтед" выкупить полузащитника Акселя Витселя за 17 млн. фунтов. (Bild)



"Ливерпуль" не готов переплачивать за полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, оцененного в 60 млн. фунтов. (The Times)



"Вест Хэм" предложил 27 млн. фунтов за нападающего "Сельты" Макси Гомеса, но получил отказ. (Daily Mirror)



"Эвертон" не готов заплатить 35 млн. фунтов, которые "Барселона" запросила за Йерри Мину, и взамен собирается купить Маркоса Рохо из "Юнайтед". (Daily Star)



"Эвертон" договаривается о переходе полузащитника "Стоука" Баду Ндиайе. (Daily Mail)



Ндиайе также интересен "Вулверхэмптону". (The Sun)



"РБ Лейпциг" улучил до 18 млн. фунтов предложение о покупке вингера "Эвертона" Адемолы Лукмана. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" близок к покупке Джордана Айю из "Суонси". (The Guardian)



"Фулхэм" хочет полузащитника "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги. (Sky Sports)



19-летний полузащитник "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс заинтересовал "Байер". (The Sun)



Другое



FA заключила спонсорский контракт на три года с компанией Mitre, которая станет официальным поставщиком мячей в турнирах, проводимых под эгидой Ассоциации. (Daily Mail)



Дэвид Гилл, самый влиятельный чиновник в английском футболе, не поддерживает идею о продаже "Уэмбли". (Daily Mail)



В четверг против "Абердина" в Лиге Европы голкипер "Бернли" Андерс Линдегор выйдет на матч в стартовом составе впервые за почти два года. (Daily Mail)



Дисквалификация экс-полузащитника "Сити" Самира Насри была увеличена до 18 месяцев в результате апелляции. Изначально француз был наказан на полгода в феврале, за запрещенную медицинскую процедуру по витаминной инъекции. (BBC)



Бывшая невестка сэра Алекса Фергюсона второй раз за 14 последних месяцев попалась на управлении автомобилем под действием наркотиков. (Daily Mirror)