Ковачич отказал МЮ из-за стиля Моуриньо

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич отказался от перехода из "Манчестер Юнайтед" из-за игрового стиля Жозе Моуриньо.

Этим летом 24-летний хорват рассчитывал найти себе новый клуб. На "Сантьяго Бернабеу" Ковачич не получает постоянную игровую практику, поэтому уже известил боссов "Реала", что хочет уйти.



Такой шанс появился у Матео после выгодного предложения "Юнайтед", утверждает испанское издание Marca. Клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за Ковачича 54 миллиона фунтов.



Однако от перехода в МЮ отказался сам игрок. Ковачич усомнился, что игровой стиль Моуриньо, завязанный на дисциплинированной работе без мяча, соответствует его сильным качествам.