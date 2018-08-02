Ковачич отказал МЮ из-за стиля Моуриньо

Матео Ковачич Полузащитник "Реала" Матео Ковачич отказался от перехода из "Манчестер Юнайтед" из-за игрового стиля Жозе Моуриньо.

Этим летом 24-летний хорват рассчитывал найти себе новый клуб. На "Сантьяго Бернабеу" Ковачич не получает постоянную игровую практику, поэтому уже известил боссов "Реала", что хочет уйти.

Такой шанс появился у Матео после выгодного предложения "Юнайтед", утверждает испанское издание Marca. Клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за Ковачича 54 миллиона фунтов.

Однако от перехода в МЮ отказался сам игрок. Ковачич усомнился, что игровой стиль Моуриньо, завязанный на дисциплинированной работе без мяча, соответствует его сильным качествам.




Метки Ковачич, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 02.08.2018 11:00

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  1. scouser2005 02.08.2018 12:33 # scouser2005
    Все плюют на скам. Что-то удивительно?

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  2. mancunia-planet 02.08.2018 11:22 # mancunia-planet
    Куйня этот Ковачич, новость ради пердежа))

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  3. aliabiev 02.08.2018 11:15 # aliabiev
    учитывая, что сейчас у мю 8 цп, то им конечно же интересовались

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  4. vyrentz 02.08.2018 11:15 # vyrentz
    Наступил желтый год для МЮ

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  5. vyrentz 02.08.2018 11:14 # vyrentz
    В общем, общественная струя плавно перенацелилась на мумушников.
    Каждый ссыт на манков. Льется без остановки, на мушные бестолковки. Обоссаный не зря возглавит этот клюб и тд

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  6. superglor 02.08.2018 11:12 # superglor
    Вот это лах, только что признался что не умеет дисциплинированно работать без мяча.

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  7. chelsea-super 02.08.2018 11:12 # chelsea-super
    Ахаххаах

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  8. verh 02.08.2018 11:11 # verh
    фохмсфс - когда уже недалекие админы этого сайта научатся перечитывать новости перед публикацией???
    "отказался от перехода из "Манчестер Юнайтед"

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