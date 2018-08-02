Ковачич отказал МЮ из-за стиля Моуриньо
Полузащитник "Реала" Матео Ковачич отказался от перехода из "Манчестер Юнайтед" из-за игрового стиля Жозе Моуриньо.
Этим летом 24-летний хорват рассчитывал найти себе новый клуб. На "Сантьяго Бернабеу" Ковачич не получает постоянную игровую практику, поэтому уже известил боссов "Реала", что хочет уйти.
Такой шанс появился у Матео после выгодного предложения "Юнайтед", утверждает испанское издание Marca. Клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за Ковачича 54 миллиона фунтов.
Однако от перехода в МЮ отказался сам игрок. Ковачич усомнился, что игровой стиль Моуриньо, завязанный на дисциплинированной работе без мяча, соответствует его сильным качествам.
02.08.2018 11:00
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Последние комментарии:
Все плюют на скам. Что-то удивительно?
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Куйня этот Ковачич, новость ради пердежа))
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учитывая, что сейчас у мю 8 цп, то им конечно же интересовались
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Наступил желтый год для МЮ
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В общем, общественная струя плавно перенацелилась на мумушников.
Каждый ссыт на манков. Льется без остановки, на мушные бестолковки. Обоссаный не зря возглавит этот клюб и тд
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Вот это лах, только что признался что не умеет дисциплинированно работать без мяча.
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Ахаххаах
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фохмсфс - когда уже недалекие админы этого сайта научатся перечитывать новости перед публикацией???
"отказался от перехода из "Манчестер Юнайтед"
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