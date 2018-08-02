Рэднапп уверен, что Леви не оставит "Тоттенхэм" без усиления

Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп уверен, что президент "шпор" Даниэль Леви обязательно найдет возможность для усилия состава команды.

До закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге остается только неделя, а "Тоттенхэм" — одна из двух команд, наряду с "Бернли", до сих пор не совершивших ни единого приобретения.



Болельщики "шпор" испытывают определенное беспокойство по этому поводу, особенно на фоне щедро тратящих деньги конкурентов, однако Рэднапп убежден, что Леви не сидит сложа руки.



"Похоже, Маурисио Почеттино и так вполне доволен имеющимися игроками. Разумеется, у него отличные отношения с Даниэлем".



"Даниэль склонен заключать сделки в последнюю минуту. Два по цене одного, купи одного и второго получи бесплатно, — примерно так он это иногда делает".



"Зато ему удаются отличные сделки, и я уверен, что у него в рукаве спрятана пара козырей, которые он разыграет в последнюю минуту", — сообщил Рэднапп talkSPORT.