"Тоттенхэм" нацелился на Льюиса Кука

Первым приобретением "Тоттенхэма" в это трансферное окно может стать полузащитник "Борнмута" Льюис Кук.

Напомним, "шпоры" до сих пор находятся без усиления в это межсезонье, однако главный тренер Маурисио Почеттино не раз говорил, что работа над трансферами ведется.



Как стало известно Daily Star, Почеттино готов выдвинуть предложение в 30 миллионов фунтов по Куку, который лишь в прошлом сезоне закрепился в качестве твердого игрока основы "вишенок".



21-летний Кук, два года назад купленный всего за 7 млн. фунтов, великолепно провел сезон 2017/18 и даже был включен в "лист ожидания" сборной Англии для участия в ЧМ-2018.



Контракт Льюиса рассчитан до 2020 года, и "Борнмут" хотел бы связать будущее своей молодой звезды новой сделкой, но если это окажется невозможно, Кук может быть продан.