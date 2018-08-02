"Тоттенхэм" нацелился на Льюиса Кука
Первым приобретением "Тоттенхэма" в это трансферное окно может стать полузащитник "Борнмута" Льюис Кук.
Напомним, "шпоры" до сих пор находятся без усиления в это межсезонье, однако главный тренер Маурисио Почеттино не раз говорил, что работа над трансферами ведется.
Как стало известно Daily Star, Почеттино готов выдвинуть предложение в 30 миллионов фунтов по Куку, который лишь в прошлом сезоне закрепился в качестве твердого игрока основы "вишенок".
21-летний Кук, два года назад купленный всего за 7 млн. фунтов, великолепно провел сезон 2017/18 и даже был включен в "лист ожидания" сборной Англии для участия в ЧМ-2018.
Контракт Льюиса рассчитан до 2020 года, и "Борнмут" хотел бы связать будущее своей молодой звезды новой сделкой, но если это окажется невозможно, Кук может быть продан.
02.08.2018 09:00
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