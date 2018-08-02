"Вест Хэм" нацелился на четырех игроков из Португалии

Совершив уже семь приобретений этим летом, "Вест Хэм" нацелился еще на четырех игроков, выступающих в португальской лиге.

Этим летом новый тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини затеял масштабную перестройку команды, которая ему досталась от Дэвида Мойеса, и останавливаться не собирается.



По информации Sky Sports, в данный момент делегация "Вест Хэма" находится в Португалии, где не только обсуждает ряд трансферов, но также хочет установить партнерские отношения с местными грандами "Порту" с "Бенфикой".



Что касается потенциальных новичков, то "Вест Хэм" общается с "Порту" насчет переезда в Лондон алжирского вингера Ясина Браими и малийского нападающего Муссы Марега, который в прошлом сезоне забил 22 гола в рамках чемпионата.



Также "молотобойцы" охотятся за вундеркиндом "Бенфики" Жоау Феликсом, который в свои 18 лет уже выступает за молодежную сборную Португалии U-21. Атакующий полузащитник еще даже не дебютировал за первую команду лиссабонцев, но уже привлек интерес целого ряда европейских топ-клубов.



Четвертой же целью лондонцев является 21-летний нападающий "Витории Гимарайнш" Шанде Силва, который уже прибыл в Англию для медицинского обследования.