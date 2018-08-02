Саутгейту будет предложено остаться у руля сборной Англии до 2022 года

FA готовится предложить главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт до 2022 года на улучшенных условиях.

Напомним, Саутгейт возглавил национальную команду уже по ходу отборочной кампании к Чемпионату Мира в России. В процессе работы со сборной Гарет принял ряд смелых решений и кардинально омолодил состав.



Непосредственно на ЧМ-2018 англичане превзошли ожидания, лишь в экстра-таймах матча против Хорватии упустив путевку в финал. Выступление родоначальников футбола на мундиале в России было признано однозначно успешным.



Одновременно с этим появились слухи, что 47-летний Саутгейт может привлечь интерес некоторых клубов Премьер-Лиги. FA не переживает на этот счет, но все равно собирается обсудить планы на будущее с Гаретом, чей действующий контракт рассчитан до Евро-2020.



Как сообщает Sky Sports, Ассоциация планирует уже на следующей неделе обсудить продление сотрудничества с Саутгейтом до Чемпионата Мира 2022 года в Катаре. Естественно, Гарету будет предложено и увеличение зарплаты.



"Гарет великолепно себя проявил — мы бы хотели сохранить его и за пределы 2020 года. Думаю, обе стороны хотели бы этого".



"Гарет еще не закончил свой путь. Ему очень понравился Чемпионат Мира, и он заставил всех поверить, что мы способны на многое. Это мотивирует его и (ассистента) Стива Холланда. После поражения от Хорватии он произнес очень мощные слова о том, что работа еще не закончена", — сообщил исполнительный директор FA Мартин Гленн.