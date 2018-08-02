Сарри находит "странной" задерку с возвращением Виллиана

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что находит "странной" задержку с возвращением вингера Виллиана из отпуска.

Ранее этим летом "синие" отклонили несколько предложений "Барселоны" о покупке Виллиана, который был обязан еще в прошлую пятницу прибыть на базу клуба в Кобхэме.



Однако 29-летний вингер, чей отпуск был сдвинут из-за выступления за сборную Бразилии на ЧМ-2018, до сих пор не явился в расположение "Челси", что некоторые издания объясняли "визовыми проблемами".



Сарри не знает истинную причину этой задержки, но собирается задать соответствующие вопросы, когда увидит Виллиана лично.



"Я хочу поговорить с Виллианом, прежде чем отвечу на ваши вопросы. Эта ситуация не радует меня, но перед тем, как я отвечу, я бы хотел лично поговорить с ним. Странная ли это ситуация? Думаю, да", — приводит слова Сарри The Guardian.