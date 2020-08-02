Моуриньо в МЮ: Хаос приближается?

Жозе Моуриньо — менеджер, чья магия имеет привычку испаряться в третьем-четвертом сезоне пребывания на одном месте. В "Манчестер Юнайтед" португалец провел уже два года, и сейчас есть все признаки того, что его будущее на "Олд Траффорд" под угрозой, хоть недавно он и подписал с клубом новый контракт.

Что можно назвать главным событием предсезонного периода "Манчестер Юнайтед"? Подписание культового голкипера Ли Гранта на роль третьего вратаря или новый мировой рекорд Акселя Туанзебе в игре "Голодные бегемотики"? А может быть то, что Маттео Дармиан убил птицу во время предсезонного матча? В последнем можно увидеть плохую примету для МЮ перед стартом нового сезона, но настоящую "черную метку" своей команде бросил Жозе Моуриньо, раскритиковавший в пух и прах работу клуба на трансферном рынке после поражения 1:4 от "Ливерпуля".



Послематчевая пресс-конференция Моуриньо после игры с "Ливерпулем" стала экстраординарным явлением. Менеджер "Манчестер Юнайтед" сказал, что на месте любого из более чем 100 тысяч поклонников МЮ и "Ливерпуля" в США, пришедших на игру, не платил бы за матч, так как чувствовал бы себя обманутым. На поле было от силы 30% "Манчестер Юнайтед", а Алексис Санчес не мог быть счастлив, играя рядом с теми партнерами, что его окружали. Не обошлось и без колкости в адрес арбитров, которых Моуриньо назвал "бейсбольными": "Они были вызваны федерацией бейсбола и, видимо, считали, что играть здесь будут в бейсбол. Но когда прибыли сюда, оказалось, что надо судить футбол. Такое вот веселье получилось".



Дальше — больше. Моуриньо постепенно стал раскручивать маховик критики в адрес клуба и исполнительного директора Эда Вудворда, сказав в частности, что еще несколько месяцев назад вручил ему список из пяти желаемых новичков, но в лучшем случае надеется только на одного. Кроме того Жозе рассказал о том, что не может полностью рассчитывать на Луиса Антонио Валенсию, часто получающего травмы и хотел бы понять почему так долго находятся в отпуске некоторые его игроки — ставший отцом Мартиаль и задержавшиеся на Чемпионате Мира футболисты. Как пример, Моуриньо привел Рэшфорда и Джонса, согласившихся сократить свой отпуск, но выразил сомнения на предмет того, что он сможет получить Эшли Янга до старта сезона.



Моуриньо весьма обреченно подходит к стартовой игре сезона с "Лестером", в составе которого на ЧМ-2018 играли только Харри Магуайр и Джейми Варди, да и "Брайтон" показался ему серьезным соперником во втором туре, так как у "чаек" вообще практически нет игроков, задержавшихся в отпуске. То, что Моуриньо забыл о проданном в "Манчестер Сити" Рияде Махрезе — серьезной потере "Лестера" — и о том, что Магуайр и Варди являются ключевыми игроками "лис", воспримем как привычные игры португальца, но все же причины для сигнала SOS, который явственно посылает болельщикам и общественности Моуриньо, есть.



"Манчестер" действительно подходит к сезону с несколькими проблемными позициями — на флангах обороны играют травматичные и возрастные Валенсия и Янг с подстраховкой в виде сидящего на чемоданах Дармиана, нет вменяемой альтернативы Лукаку, кроме Рэшфорда, а кроме того — часть команды действительно находится в отпуске.



Пребывающий в плохом настроении во время предсезонного периода Моуриньо — не лучшая примета перед новым сезоном. История его последнего провала в "Челси" началась именно с того, что Жозе уже в первых матчах сезона был недоволен многими вещами и даже тем, что доктор команды Ева Карнейро решила оказать помощь Эдену Азару во время игры с "Суонси". Как мы помним, вся эта история завершилась затяжным кризисом в "Челси" и отставкой Моуриньо, который только несколько месяцев назад подписал новый контракт с "синими" после выигранного чемпионского титула.



Раздраженным Моуриньо мы видели и перед первым уходом из "Челси", когда ему навязали Андрея Шевченко и Михаэля Баллака, хотя португалец хотел совсем других футболистов. А уж в "Реале" он дошел до того, что поссорился с Касильясом и Роналду, чего с ним отродясь не случалось — ранний Моуриньо как раз защищал своих игроков, за что и получал в ответ лояльность ветеранов и идеальную атмосферу в раздевалке. Сейчас у Моуриньо нет таких авторитетных союзников, как Терри, Дрогба и Лэмпард в "Челси", как и нет и поддержки болельщиков, которая всегда сопровождала его работу на "Стэмфорд Бридж" — даже в кризисные моменты. Нет у Моуриньо и главного фактора, дающего ему возможность быть "Наполеоном" — выигранного чемпионства или Лиги Чемпионов в "Манчестер Юнайтед". Локальные кубки и Лига Европы — это хорошо, но немного не то, чем можно гарантировать себе непререкаемый авторитет в таком клубе, как "Юнайтед".



Очевидно, что, хоть МЮ и стал вторым в прошлом сезоне, но пропасть между "Юнайтед" и "Сити" в рекордные 19 очков требует соответствующей реакции на трансферном рынке. Впрочем, в клубе могут посчитать, что трансферные рекорды прошлого лета дают возможность взять "передышку" сейчас, ведь приход Поля Погба и Ромелу Лукаку обошелся бюджету МЮ в 170 миллионов фунтов, а кроме них для Моуриньо было куплено восемь новых игроков. Также разногласия между менеджером и клубом могут быть вызваны тем, что его объекты вожделения на трансферном рынке — Перишич, Алдервейрелд и Виллиан — состоявшиеся возрастные и одновременно дорогостоящие футболисты, которые не годятся для последующей перепродажи. Очевидно и то, что в клубе сомневаются в том, что Моуриньо на "Олд Траффорд" — всерьез и надолго. Его история отношений с предыдущими клубами говорит как раз о том, что грядущий сезон может стать для Жозе последним в Манчестере.



В ситуации, когда можно понять обе стороны пока еще не конфликта, но создавшегося напряжения, очень важно, чтобы в "Манчестер Юнайтед" нашлись люди, готовые идти на компромисс. Моуриньо действительно имеет основания для волнения — команда подходит к сезону неготовой, и с него первого спросят в случае, если "Юнайтед" уже на старте сезона потеряет столько очков, что ни о каком прогрессе по сравнению с прошлым сезоном речь идти не будет. Клубу же вряд ли нужен у руля команды раздражительный и гневливый человек, который уже демонстрировал способность развалить все, что построил сам, если впадет в такое состояние.



9 августа закрывается трансферное окно, а уже на следующий день МЮ открывает сезона на "Олд Траффорд" матчем против "Лестера". Моуриньо конечно же, недоволен и этим — что ему придется начинать раньше других да и еще и с непростым соперником, тогда как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" будут стартовать в воскресенье. Есть вероятность, что МЮ в скором времени подпишет колумбийца Йерри Мину, но это не тот игрок, что сможет "сделать разницу" для состава МЮ по сравнению с прошлым сезоном.



Виллиан находится на грани ухода из "Челси", но "Юнайтед" уже демонстрировали умение в последний момент перехватывать нужных им игроков в последний момент, а бразильский вингер полетит к Моуриньо на крыльях, если только договоренность между "Челси" и МЮ будет достигнута. Возможно, в последний момент сбросит цену на Алдервейрелда и "Тоттенхэм", которому нужны деньги для покупки Захи, или же МЮ решит уступить "шпорам" Мартиаля, не желающего продолжать карьеру на "Олд Траффорд".



Для криков "Шеф, все пропало!" еще не пришло время, но сигнал SOS, который посылает Моуриньо, возможно, уместен — на фоне трансферной кампании "Ливерпуля" и сильнейшего состава "Манчестер Сити" "Юнайтед" сейчас выглядит блекло, и если ничего не изменится, рискует быть статистом в чемпионской гонке. А это совсем не то, на что рассчитывал и сам Моуриньо и посетители "Олд Траффорд", приветствовавшие его два года назад.



