"Пэлас" купил Куяте у "Вест Хэма"

"Кристал Пэлас" объявил о приобретении полузащитника "Вест Хэма" Шейху Куяте ориентировочной стоимостью в 9.5 миллионов фунтов.

Куяте выступал за "молотобойцев" на протяжении четырех последних сезонов, приняв участие в 129 матчах Премьер-Лиги и забил 12 голов. Однако новый тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини посчитал, что не нуждается в услугах Шейху.



К счастью 28-летнего игрока сборной Сенегала, ему даже не пришлось уезжать из Лондона. Куяте согласился на предложение "Пэлас", с которым заключил контракт до 2022 года.



"Я так счастлив. Это был длинный день, но теперь все улажено, и я предвкушаю совместную работу со своими новыми партнерами по команде".



"Это правильный момент для смены обстановки, потому что я нуждался в новом испытании. У меня остались хорошие воспоминания после "Вест Хэма", но я захотел перейти сюда и выкладываться изо всех сил, потому что мне понравился проект "Кристал Пэлас", — сообщил Куяте.