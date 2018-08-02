Рэмси рискует пропустить старт нового сезона из-за травмы

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму икроножной мышцы и теперь рискует пропустить старт нового сезона.

После своего прихода на тренерский мостик этим летом Унаи Эмери дал понять, что видит в Рэмси своего ключевого игрока, несмотря на то, что контракт Аарона истекает уже в следующем году.



Однако 27-летнего валлийца неожиданно не оказалось в заявке на товарищеский матч против "Челси" в Дублине. Вскоре выяснилось, что отсутствие Рэмси вызвано проблемами со здоровьем.



Официальная версия "Арсенала" гласит, что травма Аарона "незначительна", а неучастие в предсезонном матче является "мерой предосторожности".



Тем не менее, учитывая предыдущую историю травм Рэмси, можно говорить о том, что участие Аарона в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 12 августа находится под вопросом.