Джефферсон Лерма близок к переходу в "Борнмут"

"Борнмут" близок к обновлению своего трансферного рекорда, собираясь выложить 27 миллионов фунтов за полузащитника "Леванте" Джефферсона Лерму.

Ранее этим летом "Леванте" уже отклонил одно предложение "вишенок" о покупке Лермы, чем сильно расстроил Джефферсона, который на прошлой неделе даже подал прошение о трансфере.



Поступок 23-летнего игрока, а также настойчивость "Борнмута" возымели свой эффект, сообщает Sky Sports. Переговоры сдвинулись с мертвой точки, и вскоре "Леванте" должен отпустить Джефферсона в Англию.



Близость трансфера Лермы подтверждает и тот факт, что "Леванте" уже вовсю работает над заменой для полузащитника, намереваясь пригласить Саньина Прчича из "Ренна".



Добавим, что ранее этим летом Лерма ездил со своей сборной на ЧМ-2018. За "Леванте" Джефферсон выступает с 2015 года, в прошлом сезоне Ла Лиги отметившись единственной результативной передачей.