Джефферсон Лерма близок к переходу в "Борнмут"
"Борнмут" близок к обновлению своего трансферного рекорда, собираясь выложить 27 миллионов фунтов за полузащитника "Леванте" Джефферсона Лерму.
Ранее этим летом "Леванте" уже отклонил одно предложение "вишенок" о покупке Лермы, чем сильно расстроил Джефферсона, который на прошлой неделе даже подал прошение о трансфере.
Поступок 23-летнего игрока, а также настойчивость "Борнмута" возымели свой эффект, сообщает Sky Sports. Переговоры сдвинулись с мертвой точки, и вскоре "Леванте" должен отпустить Джефферсона в Англию.
Близость трансфера Лермы подтверждает и тот факт, что "Леванте" уже вовсю работает над заменой для полузащитника, намереваясь пригласить Саньина Прчича из "Ренна".
Добавим, что ранее этим летом Лерма ездил со своей сборной на ЧМ-2018. За "Леванте" Джефферсон выступает с 2015 года, в прошлом сезоне Ла Лиги отметившись единственной результативной передачей.
01.08.2018 22:00
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