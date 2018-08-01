"Юнайтед" переключился с Магуайра на Мину
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Лестера" Харри Магуайру, переключив свое внимание на Йерри Мину из "Барселоны".
На прошлой неделе стало известно, что "красные дьяволы" установили контакт с коллегами из "Лестера" насчет приобретения Магуайра, чья цена после яркого выступления за сборную Англии на ЧМ-2018 возросла до 65 миллионов фунтов.
Однако "лисы" дали понять, что Харри не будет продан этим летом, какое бы предложение ни сделал "Юнайтед". По информации Sky Sports, в сложившейся ситуации "дьяволы" решили отказаться от дальнейшей борьбы за 25-летнего англичанина.
Также на "Олд Траффорд" сватали некоторых других защитников, включая Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Джерома Боатенга из "Баварии", однако теперь "дьяволы" сосредоточатся на переговорах по Мине.
За полгода, проведенные на "Ноу Камп", Мина так и не стал основным игроком, зато теперь у каталонского клуба есть возможность крупно заработать на Йерри. Купленный в январе у "Палмейраса" за 10 млн. фунтов защитник теперь оценивается в три раза дороже.
Отметим, что на Мину также претендует "Эвертон". Еси "ириски" упустят 23-летнего колумбийца, то могут приобрести у "Юнайтед" Маркоса Рохо.
01.08.2018 21:25
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парень талантливый, но заиграет и когда фз. с этим рынком даж покупаю дерево, вроде маквайра, рекорды бить нужно.
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+1 черномазый в пригородный зоопарк
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Норм составы, можно пенсов с 0 взять за норм кф
На аснл должны ссать по инерции
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походу, "Челси" сегодня постучит хером по "Арсенальским" головешкам.
Бля, пойду свининки наверну. Слава Перуну
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ля, кого-то он напоминает лицом
хоть убей, не могу вспомнить, кого
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чет Арсенал почти основу поставил, по ходу челсей по обычаю будет унижен канонирами даже не дожидаясь второго тура, хех
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