"Юнайтед" переключился с Магуайра на Мину

Йерри Мина "Манчестер Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Лестера" Харри Магуайру, переключив свое внимание на Йерри Мину из "Барселоны".

На прошлой неделе стало известно, что "красные дьяволы" установили контакт с коллегами из "Лестера" насчет приобретения Магуайра, чья цена после яркого выступления за сборную Англии на ЧМ-2018 возросла до 65 миллионов фунтов.

Однако "лисы" дали понять, что Харри не будет продан этим летом, какое бы предложение ни сделал "Юнайтед". По информации Sky Sports, в сложившейся ситуации "дьяволы" решили отказаться от дальнейшей борьбы за 25-летнего англичанина.

Также на "Олд Траффорд" сватали некоторых других защитников, включая Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Джерома Боатенга из "Баварии", однако теперь "дьяволы" сосредоточатся на переговорах по Мине.

За полгода, проведенные на "Ноу Камп", Мина так и не стал основным игроком, зато теперь у каталонского клуба есть возможность крупно заработать на Йерри. Купленный в январе у "Палмейраса" за 10 млн. фунтов защитник теперь оценивается в три раза дороже.

Отметим, что на Мину также претендует "Эвертон". Еси "ириски" упустят 23-летнего колумбийца, то могут приобрести у "Юнайтед" Маркоса Рохо.



Метки Барселона, Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Мина

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 21:25

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  1. alexomck 01.08.2018 21:52 # alexomck
    парень талантливый, но заиграет и когда фз. с этим рынком даж покупаю дерево, вроде маквайра, рекорды бить нужно.

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  2. griezmann 01.08.2018 21:47 # griezmann
    +1 черномазый в пригородный зоопарк

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  3. hollywood-hoe 01.08.2018 21:44 # hollywood-hoe
    Норм составы, можно пенсов с 0 взять за норм кф
    На аснл должны ссать по инерции

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  4. monsieurgood 01.08.2018 21:35 # monsieurgood
    походу, "Челси" сегодня постучит хером по "Арсенальским" головешкам.
    Бля, пойду свининки наверну. Слава Перуну

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  5. frankylamp 01.08.2018 21:31 # frankylamp
    ля, кого-то он напоминает лицом
    хоть убей, не могу вспомнить, кого

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  6. reams 01.08.2018 21:30 # reams
    чет Арсенал почти основу поставил, по ходу челсей по обычаю будет унижен канонирами даже не дожидаясь второго тура, хех

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