"Юнайтед" переключился с Магуайра на Мину

"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Лестера" Харри Магуайру, переключив свое внимание на Йерри Мину из "Барселоны".

На прошлой неделе стало известно, что "красные дьяволы" установили контакт с коллегами из "Лестера" насчет приобретения Магуайра, чья цена после яркого выступления за сборную Англии на ЧМ-2018 возросла до 65 миллионов фунтов.



Однако "лисы" дали понять, что Харри не будет продан этим летом, какое бы предложение ни сделал "Юнайтед". По информации Sky Sports, в сложившейся ситуации "дьяволы" решили отказаться от дальнейшей борьбы за 25-летнего англичанина.



Также на "Олд Траффорд" сватали некоторых других защитников, включая Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Джерома Боатенга из "Баварии", однако теперь "дьяволы" сосредоточатся на переговорах по Мине.



За полгода, проведенные на "Ноу Камп", Мина так и не стал основным игроком, зато теперь у каталонского клуба есть возможность крупно заработать на Йерри. Купленный в январе у "Палмейраса" за 10 млн. фунтов защитник теперь оценивается в три раза дороже.



Отметим, что на Мину также претендует "Эвертон". Еси "ириски" упустят 23-летнего колумбийца, то могут приобрести у "Юнайтед" Маркоса Рохо.