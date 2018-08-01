Антони Мартиаль возвращается в Манчестер

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль объявил, что вернется к тренировкам в четверг.

Напомним, 22-летний француз расстроил своего тренера Жозе Моуриньо тем, что без предупреждения прервал американское турне "красных дьяволов" и улетел в Париж на роды своей подруги.



Еще больше Мартиаль расстроил Моуриньо тем, что не поспешил воссоединиться с командой после того, как во второй раз стал отцом. В общей сложности Антони отсутствует уже более недели, рискуя нарваться на внушительный штраф.



Однако сегодня Антони через твиттер сообщил, что его внезапные каникулы подходят к концу. Уже завтра Мартиаль должен лицом к лицу столкнуться с Моуриньо в Каррингтоне.



"Спасибо всем вам за слова поддержки. Моя малышка чувствует себя хорошо. Ее маме пришлось сложнее, но, слава богу, теперь ей лучше".



"Я прошу прощения, но семья всегда на первом месте... Завтра возвращаюсь в Манчестер", — сообщил Мартиаль.