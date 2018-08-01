Англия поборется за право принять ЧМ-2030

Кубок Мира FA готовит заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года в Англии.

Напомним, последний и единственный раз родоначальники футбола принимали мировое первенство в 1966 году — и выиграли его тогда.

Также Англия претендовала на ЧМ-2018, сильно обидевшись, что ФИФА, во главе которой тогда находился Зепп Блаттер, отдала турнир России.

Однако со временем обиды были позабыты, а Блаттер давно покинул свой пост. Это позволило Ассоциации вновь задуматься о заявке на проведение мундиаля. Подготовительная работа в этом направлении уже началась.

Как сообщает Sky Sports, заявки на ЧМ-2030 также собираются совместно подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Тунис с Алжиром. Еще одним претендентом обещает стать Марокко.



Метки FA, ЧМ-2030

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 20:00

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  1. jesus33 01.08.2018 20:13 # jesus33
    Как вы думаете, к 2030 году, портовые шлюхи хотя бы Кубок Лиги зацепят?
    Я вот не уверен.

    (ответить)

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