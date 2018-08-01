Англия поборется за право принять ЧМ-2030
FA готовит заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года в Англии.
Напомним, последний и единственный раз родоначальники футбола принимали мировое первенство в 1966 году — и выиграли его тогда.
Также Англия претендовала на ЧМ-2018, сильно обидевшись, что ФИФА, во главе которой тогда находился Зепп Блаттер, отдала турнир России.
Однако со временем обиды были позабыты, а Блаттер давно покинул свой пост. Это позволило Ассоциации вновь задуматься о заявке на проведение мундиаля. Подготовительная работа в этом направлении уже началась.
Как сообщает Sky Sports, заявки на ЧМ-2030 также собираются совместно подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Тунис с Алжиром. Еще одним претендентом обещает стать Марокко.
01.08.2018 20:00
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Последние комментарии:
Как вы думаете, к 2030 году, портовые шлюхи хотя бы Кубок Лиги зацепят?
Я вот не уверен.
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