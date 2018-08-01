"Челси" готов отложить расставание с Куртуа на следующее лето

"Челси" готов сохранить Тибо Куртуа на сезон 2018/19, по окончании которого бельгийский голкипер может стать свободным агентом.

Как известно, Куртуа уже вступил в заключительный год по своему контракту. Тибо отказывается от продления сотрудничества и за последнее время сделал немало намеков на свое желание перейти в "Реал".



Таким образом, этим летом у "синих" есть последняя возможность выгодно продать своего первого номера — в январе Куртуа будет стоит гораздо меньше, а по окончании сезона и вовсе сможет уйти безо всякой компенсации, если так и не заключит новую сделку.



Однако риск забесплатно лишиться 26-летнего бельгийца не страшит "Челси". Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб готов сохранить Тибо, если в оставшиеся восемь дней трансферного окна не сможет подыскать другого голкипера высокого уровня.



На радаре у "Челси" остаются Каспер Шмейхель из "Лестера" и Джордан Пикфорд из "Эвертона", но переманить кого-либо из них перед самым стартом сезона было бы невероятно сложно.