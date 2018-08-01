"Челси" готов отложить расставание с Куртуа на следующее лето
"Челси" готов сохранить Тибо Куртуа на сезон 2018/19, по окончании которого бельгийский голкипер может стать свободным агентом.
Как известно, Куртуа уже вступил в заключительный год по своему контракту. Тибо отказывается от продления сотрудничества и за последнее время сделал немало намеков на свое желание перейти в "Реал".
Таким образом, этим летом у "синих" есть последняя возможность выгодно продать своего первого номера — в январе Куртуа будет стоит гораздо меньше, а по окончании сезона и вовсе сможет уйти безо всякой компенсации, если так и не заключит новую сделку.
Однако риск забесплатно лишиться 26-летнего бельгийца не страшит "Челси". Как утверждает Daily Mail, лондонский клуб готов сохранить Тибо, если в оставшиеся восемь дней трансферного окна не сможет подыскать другого голкипера высокого уровня.
На радаре у "Челси" остаются Каспер Шмейхель из "Лестера" и Джордан Пикфорд из "Эвертона", но переманить кого-либо из них перед самым стартом сезона было бы невероятно сложно.
01.08.2018 19:00
Просмотров: 456
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Одна дама, которой дали власть в трансферах и, которая, очевидно не справляется с ними, возомнила себя блестящим специалистов в этом деле. Однако, сезон уже на переносице, а команда не укомплектована. Целое лето, дрянь, просрала и не могла быстро привести в клуб тренера. Д-В-А, Июнь-июль, месяца, повторяю Д-В-А месяца договаривалась только с Сарри....
В итоге очередной сезон, потенциально, загублен из-за косматой чудилы. Как же горит от ее медленности. Пиздец, блеать, я взбешен. Выпнуть Кейхилла и Куртуа не могла, кучу времени угробила на одного Сарри. Еле-еле увела Жоржиньо у великого Сити, совершив натурально кражу у чужого клуба.
Увольте уже ее. Она же работает со скоростью работника 3-звездочного отеля Таиланда. Оооочень медленно. Бедный Сарри, хотел в команду привести свой динамичный футбол, а в итоге остался с развалиной Кейхиллом, пешеходом Фабрегасом и трупом Бабайоко...
Взамен получил потерявшего мотивацию играть Носуа, только-только выздоровевшего Баркли, вернувшегося арендника Батшуаюйуаши, капризных Азара, Виллиана и хиленьких Одои с Лампаду.
Браво, здравствуй ... место после Топ-4
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий