"Тоттенхэм" заключил сделку с Федерацией футбола Южной Кореи по Сону

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" согласился отпустить Сон Хен Мина на Азиатские игры в обмен на то, что нападающий не будет вызван на ряд матчей Южной Кореи в новом сезоне.

Напомним, в этом месяце в Индонезии стартуют Азиатские игры. "Шпоры" не были обязаны отпускать своего игрока на этот турнир, который не входит в официальный календарь ФИФА и проводится среди команд U-23.

Однако лично самому Сону важно принять в нем участие, чтобы освободить себя от воинского долга, который каждый мужчина Южной Кореи обязан отдать родине до 28 лет. 26-летнему нападающему не придется служить в армии, если он поможет своей сборной защитить звание победителей Азиатских игр.

Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" достиг договоренности с Федерацией футбола Южной Кореи о том, что Сон улетит в Индонезию сразу после матча первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 11 августа.

Поскольку финал Азиатских игр назначен на 1 сентября, Сон рискует пропустить матчи "шпор" против "Фулхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорд".

В обмен на участие Сона в Азиатских играх, Федерация согласилась не вызывать нападающего на товарищеские матчи в ноябре и на поединки Кубка Азии против Филиппин и Киргизии в начале января.



Метки сборная Южной Кореи, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 01.08.2018 19:16 # fc-oil
    Вот это я понимаю откосил. Хотя мог по плоскостопию откосить xD

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  2. rap-woiska 01.08.2018 18:37 # rap-woiska
    Страшно представить что было бы с чморинье если бы он был на месте Покеттино

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  3. gio 01.08.2018 18:33 # gio
    забреют собакоеда

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  4. zzspurs 01.08.2018 18:24 # zzspurs
    Важный игрок для Шпор. Желаю победы в азиатских играх!

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