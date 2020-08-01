"Тоттенхэм" заключил сделку с Федерацией футбола Южной Кореи по Сону

"Тоттенхэм" согласился отпустить Сон Хен Мина на Азиатские игры в обмен на то, что нападающий не будет вызван на ряд матчей Южной Кореи в новом сезоне.

Напомним, в этом месяце в Индонезии стартуют Азиатские игры. "Шпоры" не были обязаны отпускать своего игрока на этот турнир, который не входит в официальный календарь ФИФА и проводится среди команд U-23.



Однако лично самому Сону важно принять в нем участие, чтобы освободить себя от воинского долга, который каждый мужчина Южной Кореи обязан отдать родине до 28 лет. 26-летнему нападающему не придется служить в армии, если он поможет своей сборной защитить звание победителей Азиатских игр.



Как сообщает Evening Standard, "Тоттенхэм" достиг договоренности с Федерацией футбола Южной Кореи о том, что Сон улетит в Индонезию сразу после матча первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла" 11 августа.



Поскольку финал Азиатских игр назначен на 1 сентября, Сон рискует пропустить матчи "шпор" против "Фулхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорд".



В обмен на участие Сона в Азиатских играх, Федерация согласилась не вызывать нападающего на товарищеские матчи в ноябре и на поединки Кубка Азии против Филиппин и Киргизии в начале января.