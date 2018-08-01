Беллерин: "Арсенал" будет более организованным при Эмери, нежели при Венгере"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что его команда станет более организованной при новом тренере Унаи Эмери относительно времен Арсена Венгера.

Не поехав на Чемпионат Мира в России со сборной Испании, Беллерин получил возможность пройти предсезонную подготовку с самого первого дня. Таким образом, Эктор смог познакомиться с философией своего соотечественника, принявшего "канониров" после 22 лет работы Венгера.



По словам 22-летнего защитника, стиль работы Эмери весьма отличается, и в некоторых отношениях Унаи уже превзошел Арсена.



"Тренировки стали другими. Мы работаем над другими вещами, нежели при предыдущем тренере. Они оба обладают философиями, и это разные философии. Арсен Венгер был тренером, который очень вдохновлял своих игроков и давал тебе большую свободу".



"Унаи Эмери чуть больше внимания уделяет тактике. Мы станем более организованными на поле. Это разные философии, и они обе работают. Мы привыкаем работать по-новому, мы упорно трудимся, и каждый из нас находится в восторге", — цитирует Беллерина ESPN.