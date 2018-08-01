Беллерин: "Арсенал" будет более организованным при Эмери, нежели при Венгере"

Эктор Беллерин и Унаи Эмери Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин заявил, что его команда станет более организованной при новом тренере Унаи Эмери относительно времен Арсена Венгера.

Не поехав на Чемпионат Мира в России со сборной Испании, Беллерин получил возможность пройти предсезонную подготовку с самого первого дня. Таким образом, Эктор смог познакомиться с философией своего соотечественника, принявшего "канониров" после 22 лет работы Венгера.

По словам 22-летнего защитника, стиль работы Эмери весьма отличается, и в некоторых отношениях Унаи уже превзошел Арсена.

"Тренировки стали другими. Мы работаем над другими вещами, нежели при предыдущем тренере. Они оба обладают философиями, и это разные философии. Арсен Венгер был тренером, который очень вдохновлял своих игроков и давал тебе большую свободу".

"Унаи Эмери чуть больше внимания уделяет тактике. Мы станем более организованными на поле. Это разные философии, и они обе работают. Мы привыкаем работать по-новому, мы упорно трудимся, и каждый из нас находится в восторге", — цитирует Беллерина ESPN.



Метки Арсенал, Беллерин, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 17:00

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  1. pistolero-lfc 01.08.2018 17:59 # pistolero-lfc
    щас Венгер вернётся на место Газидиса, и пиши пропало ))

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  2. alexomck 01.08.2018 17:57 # alexomck
    лизоблюды, Венгер еще не остыл даже.

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