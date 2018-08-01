Моуриньо не узнал ничего нового из турне по США

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что предсезонное турне по США прошло для него совершенно бесполезно.

В турне по Северной Америке "дьяволы" провели несколько матчей в рамках международного Кубка Чемпионов, а шанс проявить себя получили воспитанники клубной академии. Однако Моуриньо ничего нового о своих игроках все равно не узнал.



"Из этого тура я ничего нового узнал. Я знал, что из себя представляют Эррера, Мата и Санчес. Я знал, что молодым ребятам нужно время, чтобы повзрослеть. Я знал, что против "Реала" мы устанем перед заключительной 15-минуткой".



"То, что мы все равно выиграли, говорит о характере, который мы воспитали в команде. Он понадобится нам, ведь первые две-три недели в Премьер-Лиге будут складываться для нас тяжело", - сообщил Моуриньо Sky Sports.