Моуриньо не узнал ничего нового из турне по США
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что предсезонное турне по США прошло для него совершенно бесполезно.
В турне по Северной Америке "дьяволы" провели несколько матчей в рамках международного Кубка Чемпионов, а шанс проявить себя получили воспитанники клубной академии. Однако Моуриньо ничего нового о своих игроках все равно не узнал.
"Из этого тура я ничего нового узнал. Я знал, что из себя представляют Эррера, Мата и Санчес. Я знал, что молодым ребятам нужно время, чтобы повзрослеть. Я знал, что против "Реала" мы устанем перед заключительной 15-минуткой".
"То, что мы все равно выиграли, говорит о характере, который мы воспитали в команде. Он понадобится нам, ведь первые две-три недели в Премьер-Лиге будут складываться для нас тяжело", - сообщил Моуриньо Sky Sports.
01.08.2018 16:00
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без купленных судей реал дно, ничего нового.
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Адепты помойки- готовте пуканы , обосцанный себе соломку подстелил.
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да сьеби ты уже
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Ему бы в кремлевские СМИ, отлично зашел бы, как влитой. Что не вью, то хрень какая-то дичайшая, от которой хочется глаза промыть и руки вымыть, мерзко т.к.
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Стартовый состав Реала на ту игру включал в себя только Бензему и Бэйла, какой нахер характер? вы отскочили!
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Стартовый состав Реала на ту игру включал в себя только Бензему и Бэйла, какой нахер характер? вы отскочили!
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