Моуриньо не узнал ничего нового из турне по США

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что предсезонное турне по США прошло для него совершенно бесполезно.

В турне по Северной Америке "дьяволы" провели несколько матчей в рамках международного Кубка Чемпионов, а шанс проявить себя получили воспитанники клубной академии. Однако Моуриньо ничего нового о своих игроках все равно не узнал.

"Из этого тура я ничего нового узнал. Я знал, что из себя представляют Эррера, Мата и Санчес. Я знал, что молодым ребятам нужно время, чтобы повзрослеть. Я знал, что против "Реала" мы устанем перед заключительной 15-минуткой".

"То, что мы все равно выиграли, говорит о характере, который мы воспитали в команде. Он понадобится нам, ведь первые две-три недели в Премьер-Лиге будут складываться для нас тяжело", - сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 16:00

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  1. alexomck 01.08.2018 16:39 # alexomck
    без купленных судей реал дно, ничего нового.

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  2. frisby 01.08.2018 16:36 # frisby
    Адепты помойки- готовте пуканы , обосцанный себе соломку подстелил.

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  3. best-fanunited 01.08.2018 16:28 # best-fanunited
    да сьеби ты уже

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  4. vyrentz 01.08.2018 16:16 # vyrentz
    Ему бы в кремлевские СМИ, отлично зашел бы, как влитой. Что не вью, то хрень какая-то дичайшая, от которой хочется глаза промыть и руки вымыть, мерзко т.к.

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  5. staryi-eblan 01.08.2018 16:12 # staryi-eblan
    Стартовый состав Реала на ту игру включал в себя только Бензему и Бэйла, какой нахер характер? вы отскочили!

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  6. beatboy 01.08.2018 16:09 # beatboy
    Стартовый состав Реала на ту игру включал в себя только Бензему и Бэйла, какой нахер характер? вы отскочили!

    (ответить)

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