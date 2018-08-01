Батшуайи, наконец, получит шанс в "Челси"

Спустя два года после перехода в "Челси" нападающий Мичи Батшуайи, наконец, получит важную роль в команде.

Предыдущий тренер "синих" Антонио Конте не доверял французу, из-за чего Батшуайи провел считанное количество матчей в чемпионском сезоне для "Челси", а прошлой зимой уехал на правах аренды в "Боруссию".



Как стало известно Evening Standard, пришедший на смену соотечественнику Маурицио Сарри гораздо более высокого мнения о Батшуайи. Итальянец отведет Мичи важную роль в новом сезоне, поскольку тот подходит его стилю игры.



Желание Сарри поработать с нападающим настолько велико, что тренер заблокирует предложение "Валенсии" по аренде 24-летнего игрока. Окончательное решение Батшуайи примет, как только переговорит с Маурицио после возвращения из отпуска.