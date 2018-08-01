Батшуайи, наконец, получит шанс в "Челси"

Мичи Батшуайи Спустя два года после перехода в "Челси" нападающий Мичи Батшуайи, наконец, получит важную роль в команде.

Предыдущий тренер "синих" Антонио Конте не доверял французу, из-за чего Батшуайи провел считанное количество матчей в чемпионском сезоне для "Челси", а прошлой зимой уехал на правах аренды в "Боруссию".

Как стало известно Evening Standard, пришедший на смену соотечественнику Маурицио Сарри гораздо более высокого мнения о Батшуайи. Итальянец отведет Мичи важную роль в новом сезоне, поскольку тот подходит его стилю игры.

Желание Сарри поработать с нападающим настолько велико, что тренер заблокирует предложение "Валенсии" по аренде 24-летнего игрока. Окончательное решение Батшуайи примет, как только переговорит с Маурицио после возвращения из отпуска.



Метки Батшуайи, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 15:00

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  1. pistolero-lfc 01.08.2018 15:46 # pistolero-lfc
    Из негров нападающие, это всё равно что из женщин президенты. Вроде бы они есть, но никто их не уважает.

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  2. staryi-eblan 01.08.2018 15:40 # staryi-eblan
    Это не Батшуайи шанс получит в клубе, а клуб ничего не может на трансферном рынке, упуская раз за разом (Де Брюйне, АОЧ, Cанчеc ) достаточно сильных футболистов. Одна дама, из благородных кровей, никак не может понять, что уже не пользуется любовью среди фанатов за свои провалы в переговорах. Вitch

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  3. emil7 01.08.2018 15:05 # emil7
    админ - он бельгиец, а не француз) отсебятину не пость

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  4. chelsea-69 01.08.2018 15:04 # chelsea-69
    Печально все это

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