"Стоук" хочет удержать Батленда от перехода в "Челси"

Главный тренер "Стоука" Гари Роуэтт ожидает, что голкипер Джек Бутланд останется в клубе, несмотря на интерес к нему "Челси".

В начале недели стало известно, что "синие" запланировали покупку Батленда на остаток трансферного окна. "Челси" отчаялся переманить Джордана Пикфорда из "Эвертона", поэтому обратиться к его конкуренту в сборной Англии.



Однако Роуэтт, возглавивший "Стоук" этим летом, не ожидает ухода Батленда. Несмотря на то, что "гончары" вылетели в Чемпионшип, клуб хочет удержать 25-летнего Батленда.



"Я ожидаю, что он останется с нами. Я надеюсь, что он останется с нами. Я понимаю, что в футболе может произойти все что угодно, но мы не получали предложений по Джеку, которые бы клуб расценил как очень выгодные".



"Джек никогда не говорил нам, что хочет уйти. Вдобавок, он связан с нами контрактом, а до старта сезона остается чуть меньше недели", - цитирует Роуэтта Evening Standard.