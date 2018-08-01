"Ливерпуль" отправил Вудберна в аренду в "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" отправил молодого полузащитника Бена Вудберна в аренду в "Шеффилд Юнайтед".

В ноябре 2016 года Вудберн стал самым молодым автором гола в истории "Ливерпуля", отличившись в матче Кубка Лиги с "Лидсом". Бен сделал это в возрасте 17 лет и 45 дней.



Этим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп решил, что валлийцу необходима игровая практика. Ради этого "Ливерпуль" договорился о годичной аренде с выступающим в Чемпионшипе "Шеффилд Юнайтед".