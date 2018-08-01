"Ливерпуль" отправил Вудберна в аренду в "Шеффилд Юнайтед"

Бен Вудберн "Ливерпуль" отправил молодого полузащитника Бена Вудберна в аренду в "Шеффилд Юнайтед".

В ноябре 2016 года Вудберн стал самым молодым автором гола в истории "Ливерпуля", отличившись в матче Кубка Лиги с "Лидсом". Бен сделал это в возрасте 17 лет и 45 дней.

Этим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп решил, что валлийцу необходима игровая практика. Ради этого "Ливерпуль" договорился о годичной аренде с выступающим в Чемпионшипе "Шеффилд Юнайтед".




Метки аренда, Вудберн, Ливерпуль, трансферы, Шеффилд Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 13:55

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