"Юнайтед" оштрафует Мартиаля

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю грозит штраф в размере 180 тысяч фунтов за отсутствие на тренировках.

Отлучившись на роды жены, Мартиаль пропустил уже восемь дней тренировок на предсезонном турне "Юнайтед" по США. Поведение Антони привело в бешенство главного тренера Жозе Моуриньо, о чем он не устает повторять на пресс-конференциях.



Как сообщает Daily Mirror, за отсутствие на тренировках французу грозит суровое наказание. Клуб с "Олд Траффорд" готов наказать Мартиаля, оштрафовав его на две недельных зарплаты – 180 тысяч фунтов.



Издание уточняет, что Моуриньо хотел бы избавиться от Антони, но вопрос упирается в требования "Юнайтед" по сумме отступных. "Дьяволы" хотят выручить за 22-летнего игрока 70 миллионов фунтов.