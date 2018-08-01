"Юнайтед" оштрафует Мартиаля

Антони Мартиаль Нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю грозит штраф в размере 180 тысяч фунтов за отсутствие на тренировках.

Отлучившись на роды жены, Мартиаль пропустил уже восемь дней тренировок на предсезонном турне "Юнайтед" по США. Поведение Антони привело в бешенство главного тренера Жозе Моуриньо, о чем он не устает повторять на пресс-конференциях.

Как сообщает Daily Mirror, за отсутствие на тренировках французу грозит суровое наказание. Клуб с "Олд Траффорд" готов наказать Мартиаля, оштрафовав его на две недельных зарплаты – 180 тысяч фунтов.

Издание уточняет, что Моуриньо хотел бы избавиться от Антони, но вопрос упирается в требования "Юнайтед" по сумме отступных. "Дьяволы" хотят выручить за 22-летнего игрока 70 миллионов фунтов.




Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1783

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Последние комментарии:




  1. quavo 01.08.2018 14:10 # quavo
    Чмоур упиздует первым

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  2. aliabiev 01.08.2018 13:57 # aliabiev
    надо на пулишеча менять

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  3. manutd-20champ 01.08.2018 13:39 # manutd-20champ
    оборзел студент.

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  4. valiverpool 01.08.2018 13:38 # valiverpool
    а, если не дай бог, смерть кого-нибкдь? в РФ - 40 дней траур и никаких нахер тренировок...это просто моур-пидр

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  5. alexomck 01.08.2018 13:16 # alexomck
    как и ожидалось. усадить обезьяну в запас на год, для науки остальным, руководство из жадности удавится. жаль.

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  6. westhamunited 01.08.2018 13:14 # westhamunited
    Уходить нужно Мартиалю из этой помойки

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  7. staryi-eblan 01.08.2018 13:08 # staryi-eblan
    Просить 70 при оставшемся годе контракта - никто его не купит. Через год уйдет свободным

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