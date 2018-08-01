"Юнайтед" оштрафует Мартиаля
Нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю грозит штраф в размере 180 тысяч фунтов за отсутствие на тренировках.
Отлучившись на роды жены, Мартиаль пропустил уже восемь дней тренировок на предсезонном турне "Юнайтед" по США. Поведение Антони привело в бешенство главного тренера Жозе Моуриньо, о чем он не устает повторять на пресс-конференциях.
Как сообщает Daily Mirror, за отсутствие на тренировках французу грозит суровое наказание. Клуб с "Олд Траффорд" готов наказать Мартиаля, оштрафовав его на две недельных зарплаты – 180 тысяч фунтов.
Издание уточняет, что Моуриньо хотел бы избавиться от Антони, но вопрос упирается в требования "Юнайтед" по сумме отступных. "Дьяволы" хотят выручить за 22-летнего игрока 70 миллионов фунтов.
01.08.2018 13:00
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Чмоур упиздует первым
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надо на пулишеча менять
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оборзел студент.
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а, если не дай бог, смерть кого-нибкдь? в РФ - 40 дней траур и никаких нахер тренировок...это просто моур-пидр
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как и ожидалось. усадить обезьяну в запас на год, для науки остальным, руководство из жадности удавится. жаль.
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Уходить нужно Мартиалю из этой помойки
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Просить 70 при оставшемся годе контракта - никто его не купит. Через год уйдет свободным
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