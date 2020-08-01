"Эвертон" представил Люка Диня

"Эвертон" официально объявил о приобретении левого защитника "Барселоны" Люка Диня.

На протяжении двух последних лет Динь выступал за "Барселону", но раскрыться в каталонском клубе после трансфера из "Ромы" не смог. За это время Люка провел на "Камп Ноу" всего 30 матчей.



Шанс перезапустить карьеру 25-летний француз получит в "Эвертоне". Сегодня клуб с "Гудисон Парк" подтвердил приобретение Диня – сумма сделки с учетом всех бонусов может составить 20 миллионов фунтов.



Сам защитник заключил с "ирисками" пятилетний контракт. Главный тренер Марку Силва видит в Дине наследника для Лейтона Бэйнса на левом фланге защиты.



"Он высококлассный игрок, который обладает отличной техникой и действует достаточно агрессивно. У него победный менталитет, он привык выигрывать и потому навяжет конкуренцию на позиции, где мы могли рассчитывать только на Лейтона Бэйнса", - сообщил Силва.