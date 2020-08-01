"Эвертон" представил Люка Диня
"Эвертон" официально объявил о приобретении левого защитника "Барселоны" Люка Диня.
На протяжении двух последних лет Динь выступал за "Барселону", но раскрыться в каталонском клубе после трансфера из "Ромы" не смог. За это время Люка провел на "Камп Ноу" всего 30 матчей.
Шанс перезапустить карьеру 25-летний француз получит в "Эвертоне". Сегодня клуб с "Гудисон Парк" подтвердил приобретение Диня – сумма сделки с учетом всех бонусов может составить 20 миллионов фунтов.
Сам защитник заключил с "ирисками" пятилетний контракт. Главный тренер Марку Силва видит в Дине наследника для Лейтона Бэйнса на левом фланге защиты.
"Он высококлассный игрок, который обладает отличной техникой и действует достаточно агрессивно. У него победный менталитет, он привык выигрывать и потому навяжет конкуренцию на позиции, где мы могли рассчитывать только на Лейтона Бэйнса", - сообщил Силва.
01.08.2018 12:10
Просмотров: 1051
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лучше бы бертрана подписали, а не это недоразумение))
(ответить)
что он привык выигрывать? место в лазарете?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий