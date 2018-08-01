Баркли надеется перезапустить карьеру в "Челси"

Росс Баркли После провального старта в "Челси" плеймейкер Росс Баркли надеется перезапустить свою карьеру под руководством Маурицио Сарри.

Из-за череды травм Россу пока не удалось проявить себя на "Стэмфорд Бридж" после переезда из "Эвертона" в январе. Окончательно решить свои проблемы со здоровьем и сосредоточиться на возвращении в форму Баркли удалось только к назначению Сарри в "Челси".

24-летний англичанин надеется, что под руководством итальянского тренера он сможет перезапустить свою карьеру и оправдать те 15 миллионов фунтов, которые клуб заплатил за него полгода назад.

"Я живу сегодняшним днем, но чувствую, что такой режим делает меня сильнее. Могу честно сказать, что я уже готов к старту сезона".

"Мы упорно работаем с новым тренером, проводим по две тренировки в день. Я чувствую, что прибавляю и становлюсь лучше. С моей физической формой теперь полный порядок".

"Маурицио использует трех игроков в центре поля, поэтому схема дает мне свободу перемещений у штрафной и возможность бить и создавать. Это новый для нас стиль, но мы привыкаем к нему все лучше", - сообщил Баркли ESPN.




Метки Баркли, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. ba-29 01.08.2018 13:23 # ba-29
    Плять такого топаря подняли за 15 лямов. Будет карать пригородных и остальную шаблу апловскую

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  2. mancityman 01.08.2018 12:38 # mancityman
    Похож на этой фотке на главного мутанта из фильма " Я легенда "

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  3. manutd-20champ 01.08.2018 12:27 # manutd-20champ
    надейся и жди.

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  4. sausage 01.08.2018 12:26 # sausage
    Вообще, Баркли, каким он явился широкой футбольной ообщественности, может прийтись ко двору в схемах Сарри. Распасовщик Жоржиньо и резкие апз Азар и Барклипы было бы интересно. Но вот только кажется, что Баркли всё же сбитый лётчик, да и уровень не такой уж топовый у него. Успехов ему короче, мб и заиграет у куряги.

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  5. pistolero-lfc 01.08.2018 12:17 # pistolero-lfc
    как же он выглядит счастливым в челси

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  6. blueswin 01.08.2018 12:13 # blueswin
    так не обидно как за Дринквоутера и Бакайоку два пуда говна

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  7. gidro-met 01.08.2018 12:04 # gidro-met
    с таким фейсом его определенно ждет успех)

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