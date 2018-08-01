Баркли надеется перезапустить карьеру в "Челси"

После провального старта в "Челси" плеймейкер Росс Баркли надеется перезапустить свою карьеру под руководством Маурицио Сарри.

Из-за череды травм Россу пока не удалось проявить себя на "Стэмфорд Бридж" после переезда из "Эвертона" в январе. Окончательно решить свои проблемы со здоровьем и сосредоточиться на возвращении в форму Баркли удалось только к назначению Сарри в "Челси".



24-летний англичанин надеется, что под руководством итальянского тренера он сможет перезапустить свою карьеру и оправдать те 15 миллионов фунтов, которые клуб заплатил за него полгода назад.



"Я живу сегодняшним днем, но чувствую, что такой режим делает меня сильнее. Могу честно сказать, что я уже готов к старту сезона".



"Мы упорно работаем с новым тренером, проводим по две тренировки в день. Я чувствую, что прибавляю и становлюсь лучше. С моей физической формой теперь полный порядок".



"Маурицио использует трех игроков в центре поля, поэтому схема дает мне свободу перемещений у штрафной и возможность бить и создавать. Это новый для нас стиль, но мы привыкаем к нему все лучше", - сообщил Баркли ESPN.