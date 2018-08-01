Баркли надеется перезапустить карьеру в "Челси"
После провального старта в "Челси" плеймейкер Росс Баркли надеется перезапустить свою карьеру под руководством Маурицио Сарри.
Из-за череды травм Россу пока не удалось проявить себя на "Стэмфорд Бридж" после переезда из "Эвертона" в январе. Окончательно решить свои проблемы со здоровьем и сосредоточиться на возвращении в форму Баркли удалось только к назначению Сарри в "Челси".
24-летний англичанин надеется, что под руководством итальянского тренера он сможет перезапустить свою карьеру и оправдать те 15 миллионов фунтов, которые клуб заплатил за него полгода назад.
"Я живу сегодняшним днем, но чувствую, что такой режим делает меня сильнее. Могу честно сказать, что я уже готов к старту сезона".
"Мы упорно работаем с новым тренером, проводим по две тренировки в день. Я чувствую, что прибавляю и становлюсь лучше. С моей физической формой теперь полный порядок".
"Маурицио использует трех игроков в центре поля, поэтому схема дает мне свободу перемещений у штрафной и возможность бить и создавать. Это новый для нас стиль, но мы привыкаем к нему все лучше", - сообщил Баркли ESPN.
01.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
Плять такого топаря подняли за 15 лямов. Будет карать пригородных и остальную шаблу апловскую
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Похож на этой фотке на главного мутанта из фильма " Я легенда "
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надейся и жди.
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Вообще, Баркли, каким он явился широкой футбольной ообщественности, может прийтись ко двору в схемах Сарри. Распасовщик Жоржиньо и резкие апз Азар и Барклипы было бы интересно. Но вот только кажется, что Баркли всё же сбитый лётчик, да и уровень не такой уж топовый у него. Успехов ему короче, мб и заиграет у куряги.
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как же он выглядит счастливым в челси
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так не обидно как за Дринквоутера и Бакайоку два пуда говна
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с таким фейсом его определенно ждет успех)
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