Моуриньо не знает, когда вернется Мартиаль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не знает, когда из незапланированного отпуска вернется нападающий Антони Мартиаль.

Не предупредив Моуриньо заранее, на прошлой неделе француз отлучился на роды своей подруги, после чего нарвался на критику со стороны главного тренера.



Благополучно став отцом во второй раз, Антони так и не воссоединился с "Юнайтед" в США, где этой ночью "дьяволы" обыграли "Реал" со счетом 2:1. Теперь Моуриньо даже не знает, насколько затянется отсутствие Мартиаля.



"Когда он вернется? Вам лучше задать этот вопрос пресс-службе. Если она, конечно, захочет вам ответить. Лично я не знаю", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.