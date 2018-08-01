"Эвертон" обратился насчет Черышева
"Эвертон" сделал запрос насчет полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева.
27-летний Черышев был одной из главных звезд своей сборной на ЧМ-2018, отметившись четырьмя голами. Игра Дениса не осталась незамеченной и на "Гудисон Парк".
Распространенная накануне испанским изданием Marca информация об интересе "ирисок" к Черышеву сегодня подтверждается Daily Mail. Сообщается, что мерсисайдский клуб уже обратился к коллегам из "Вильярреала" насчет доступности россиянина.
Отметим, что в это трансферное окно "Эвертон" пока совершил лишь одно приобретение, выложив 40 миллионов фунтов за нападающего Ришарлисона. В ближайшие 24 часа "ириски" также должны оформить покупку левого защитника "Барселоны" Люки Диня за 18 млн. фунтов, после чего смогут бросить все силы на переговоры по Черышеву.
01.08.2018 10:00
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Последние комментарии:
Менять солнечный Вилльяреал на самый мутный клуб в эйпиэл.. ну такое себе.
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Если за Ришарлисона 40млн, то тогда сколько за динамика отдадут))
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Отлично! Единственный кто умеет играть в футбол из всех этих ЗМС
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Не потянет он уровень Эвертона.
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