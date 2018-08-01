"Эвертон" обратился насчет Черышева

Денис Черышев "Эвертон" сделал запрос насчет полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева.

27-летний Черышев был одной из главных звезд своей сборной на ЧМ-2018, отметившись четырьмя голами. Игра Дениса не осталась незамеченной и на "Гудисон Парк".

Распространенная накануне испанским изданием Marca информация об интересе "ирисок" к Черышеву сегодня подтверждается Daily Mail. Сообщается, что мерсисайдский клуб уже обратился к коллегам из "Вильярреала" насчет доступности россиянина.

Отметим, что в это трансферное окно "Эвертон" пока совершил лишь одно приобретение, выложив 40 миллионов фунтов за нападающего Ришарлисона. В ближайшие 24 часа "ириски" также должны оформить покупку левого защитника "Барселоны" Люки Диня за 18 млн. фунтов, после чего смогут бросить все силы на переговоры по Черышеву.



Метки Вильярреал, Черышев, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 10:00

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  1. ganinilyha 01.08.2018 10:50 # ganinilyha
    Менять солнечный Вилльяреал на самый мутный клуб в эйпиэл.. ну такое себе.

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  2. makeewadim 01.08.2018 10:44 # makeewadim
    Если за Ришарлисона 40млн, то тогда сколько за динамика отдадут))

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  3. nsno88 01.08.2018 10:42 # nsno88
    Отлично! Единственный кто умеет играть в футбол из всех этих ЗМС

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  4. brown-ale 01.08.2018 10:21 # brown-ale
    Не потянет он уровень Эвертона.

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