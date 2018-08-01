Моуриньо уговорил своих звезд досрочно выйти из отпуска

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его призыв к задержавшимся на Чемпионате Мира игрокам был услышан, и эти футболисты согласились досрочно вернуться из отпуска.

Напомним, по ходу американского турне "красных дьяволов" Моуриньо неоднократно жаловался на дефицит игроков, говоря, что его команда может оказаться "в беде" на старте сезона.



Отчаявшись получить усиление на трансферном рынке, Жозе обратился к своим подопечным, которые добрались до поздних стадий мундиаля в России. После победы 2:1 над "Реалом" в Майами Моуриньо поведал, что игроки вошли в положение и согласились сократить свои каникулы.



"Мы стартуем в Премьер-Лиге через девять дней и сможем рассчитывать на имеющихся здесь игроков плюс Линделефа, приступившего к тренировкам два дня назад, Маркуса Рэшфорда, Фила Джонса и Лукаку, потому что ради команды они пожертвовали тремя днями своих отпусков".



"Они возвращаются на три дня раньше, чтобы постараться помочь команде. Учитывая это, а также тот великолепный настрой, который есть у большинства наших игроков, мы будем готовы сражаться в Премьер-Лиге с самого начала".



"Мои игроки будут в изумительном состоянии. Алексис Санчес свеж, а по тому, как он бегает, я делаю вывод, что он в отличной форме. Поэтому давайте сосредоточимся на позитивных моментах и дождемся Линделефа, Рэшфорда, Лукаку и Джонса".



"Они не будут полноценно готовы, но они вернулся, и это создаст ту атмосферу, в которой мы нуждаемся, потому что первые две-три недели в Премьер-Лиге будут действительно тяжелыми для нас", — цитирует Моуриньо Daily Mail.