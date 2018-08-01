"Ливерпуль" готов попрощаться с Кариусом и Миньоле

"Ливерпуль" открыт к идее продать голкиперов Лориса Кариуса и Симона Миньоле до закрытия трансферного окна.

Ранее этим летом главный тренер "красных" Юрген Клопп потратил 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы", после чего подтвердил, что 25-летний бразилец будет его первым номером в новом сезоне.



Также недавно стало известно, что Миньоле совершенно не собирается быть третьим голкипером на "Энфилде" и даже не поехал на тренировочный сбор "Ливерпуля" во Францию. Симон активно подыскивает себе новый клуб, заинтересовав "Фенербахче" и "Барселону".



Однако The Telegraph утверждает, что мерсисайдцы могут попрощаться не только с Миньоле, но и с Кариусом — в дополнение к проданному в "Лестер" Данни Уорду и отправленному в аренду в "Хайберниан" Адаму Богдану.



Лорис всерьез помышляет об отъезде из "Ливерпуля", чтобы попытаться реабилитировать свою карьеру после пережитого потрясения в финале Лиги Чемпионов. С появлением Алиссона у немца может просто не быть шанса для этого на "Энфилде".



Среди клубов, которые могут обратить внимание на Кариуса, называется "Байер", который в это трансферное окно продал Бернда Лено в "Арсенал" и все еще находится в поисках нового первого номера.



По информации издания, Клопп готов отпустить и Миньоле, и Кариуса одновременно. Более того, в случае расставания с ними обоими Юрген даже не собирается покупать еще одного голкипера, а в качестве дублеров Алиссона готов использовать юных Камиля Грабару и Каоймина Келлехера, хорошо себя проявивших в предсезонный период.