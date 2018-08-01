Эмери хочет купить Нзонзи, но сперва должен кого-нибудь продать

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сохраняет интерес к полузащитнику Стивену Нзонзи, но сперва должен кого-нибудь продать для совершения еще одного приобретения.

После прихода на тренерский мостик "канониров" Эмери потратил уже 70 миллионов фунтов, укрепив состав своей новой команды Берндом Лено, Сократисом Папастатопулосом, Штефаном Лихтшайнером, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи.



Также Унаи надеется приобрести Нзонзи, с которым он прекрасно знаком по совместной работе в "Севилье". Испанский клуб не будет препятствовать уходу 29-летнего француза, если получит 25 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Единственная проблема заключается в том, что Эмери израсходовал весь свой бюджет на это трансферное окно. Если Унаи желает еще кого-либо приобрести, сперва ему нужно продать, утверждает Daily Mail.



Эта ситуация может подтолкнуть Эмери к продаже полузащитника Аарона Рэмси, который медлит с продлением своего истекающего через год контракта. Известно, что в услугах валлийца, оцениваемого в 30 млн. фунтов, заинтересован "Челси".