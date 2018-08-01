Клопп: "Игроки перестали использовать "Ливерпуль" как трамплин"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что игроки больше не видят в мерсисайдском клубе трамплин для перехода в европейский гранд.

За последние 10 лет "Ливерпуль" потерял сразу несколько ключевых игроков. Луис Суарес, Филиппе Коутиньо и Хавьер Маскерано перешли в "Барселону", Хаби Алонсо – в "Реал".



Несмотря на то, что продажа Коутиньо состоялась всего несколько месяцев назад, Клопп видит новый тренд. Новые контракты с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, по мнению немца, свидетельствуют о том, что игроки перестали видеть в "Ливерпуле" отправной пункт перед отъездом в более статусный клуб.



"Самое главное, что парни хотят быть частью "Ливерпуля". Пожалуй, это одно из главных достижений клуба за последние несколько лет".



"Такие ребята, как Фирмино, Салах и Мане, могли бы представлять любой клуб в мире, но ситуация изменилась. Игроки больше не используют нас перед тем, как уехать в Европу", - цитирует Клоппа ESPN.