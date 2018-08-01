Клопп: "Игроки перестали использовать "Ливерпуль" как трамплин"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что игроки больше не видят в мерсисайдском клубе трамплин для перехода в европейский гранд.
За последние 10 лет "Ливерпуль" потерял сразу несколько ключевых игроков. Луис Суарес, Филиппе Коутиньо и Хавьер Маскерано перешли в "Барселону", Хаби Алонсо – в "Реал".
Несмотря на то, что продажа Коутиньо состоялась всего несколько месяцев назад, Клопп видит новый тренд. Новые контракты с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, по мнению немца, свидетельствуют о том, что игроки перестали видеть в "Ливерпуле" отправной пункт перед отъездом в более статусный клуб.
"Самое главное, что парни хотят быть частью "Ливерпуля". Пожалуй, это одно из главных достижений клуба за последние несколько лет".
"Такие ребята, как Фирмино, Салах и Мане, могли бы представлять любой клуб в мире, но ситуация изменилась. Игроки больше не используют нас перед тем, как уехать в Европу", - цитирует Клоппа ESPN.
01.08.2018 06:00
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Последние комментарии:
Пхахаха) этож только один сезон они отыграли хорошо. Что бы перейти в топ клуб нужно как минимум пару сезонов на высоте откатать. Вот их еще и не забрали. Юрген клоун
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Осталось дело за малым — трофеями доказать свой уровень. Давай Юрген, мы ждем и верим!
Суарес и Коутиньо мне никогда не нравились как люди. Пассажиры, что с них взять. Эх Джеррарда бы омоложить да снова закапитанить....
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надо, чтобы кто-то ему напомнил, что Коут новый контракт подписал за пару месяцев до того, как прошение о трансфере подал.
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Это не надолго блоха... с такими тратами лузерфуль ни как не может даже в 3ку попасть
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"Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)
Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1
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а начали использовать, как унитаз
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