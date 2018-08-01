Клопп: "Игроки перестали использовать "Ливерпуль" как трамплин"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что игроки больше не видят в мерсисайдском клубе трамплин для перехода в европейский гранд.

За последние 10 лет "Ливерпуль" потерял сразу несколько ключевых игроков. Луис Суарес, Филиппе Коутиньо и Хавьер Маскерано перешли в "Барселону", Хаби Алонсо – в "Реал".

Несмотря на то, что продажа Коутиньо состоялась всего несколько месяцев назад, Клопп видит новый тренд. Новые контракты с Мохамедом Салахом и Роберто Фирмино, по мнению немца, свидетельствуют о том, что игроки перестали видеть в "Ливерпуле" отправной пункт перед отъездом в более статусный клуб.

"Самое главное, что парни хотят быть частью "Ливерпуля". Пожалуй, это одно из главных достижений клуба за последние несколько лет".

"Такие ребята, как Фирмино, Салах и Мане, могли бы представлять любой клуб в мире, но ситуация изменилась. Игроки больше не используют нас перед тем, как уехать в Европу", - цитирует Клоппа ESPN.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 01.08.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. mazinho-united 01.08.2018 08:11 # mazinho-united
    Пхахаха) этож только один сезон они отыграли хорошо. Что бы перейти в топ клуб нужно как минимум пару сезонов на высоте откатать. Вот их еще и не забрали. Юрген клоун

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  2. scouser2005 01.08.2018 07:52 # scouser2005
    Осталось дело за малым — трофеями доказать свой уровень. Давай Юрген, мы ждем и верим!
    Суарес и Коутиньо мне никогда не нравились как люди. Пассажиры, что с них взять. Эх Джеррарда бы омоложить да снова закапитанить....

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  3. farot 01.08.2018 07:42 # farot
    надо, чтобы кто-то ему напомнил, что Коут новый контракт подписал за пару месяцев до того, как прошение о трансфере подал.

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  4. zzspurs 01.08.2018 07:29 # zzspurs
    Это не надолго блоха... с такими тратами лузерфуль ни как не может даже в 3ку попасть

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  5. antivariant 01.08.2018 06:47 # antivariant
    "Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1

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  6. antivariant 01.08.2018 06:43 # antivariant
    а начали использовать, как унитаз

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