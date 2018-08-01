Светская хроника за среду
"Челси" не получит Роберта Левандовски. "Реал" вышел на контакт с Мохамедом Салахом. "Эвертон" нацелился на Дениса Черышева. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Бавария" не продаст нападающего Роберта Левандовски, о котором мечтает "Челси", даже за 134 миллиона фунтов. (Goal)
ПСЖ не теряет надежд переманить полузащитника "Челси" Нголо Канте. (Daily Mirror)
"Челси" планирует сохранить нападающего Мичи Батшуайи, интерес к которому проявляют "Кристал Пэлас" и "Валенсия". (RMC Sport)
Вингер "Челси" Виллиан не вернулся вовремя к тренировкам с командой, однако это вызвано исключительно визовыми проблемами. (The Times)
Защитник "Челси" Мэтт Миазга близок к переходу в "Нант". (Foot Mercato)
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заинтересовал "Астон Виллу". (Daily Mail)
"Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)
"Ливерпуль" может попрощаться и с Симоном Миньоле, и с Лорисом Кариусом этим летом. (The Telegraph)
Нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Sky Sports)
"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести защитника "Барселоны" Йерри Мину, чтобы успокоить главного тренера Жозе Моуриньо. (Yahoo Sport UK)
Интерес к защитнику "Юнайтед" Люку Шоу проявил "Вольфсбург", однако англичанин по-прежнему планирует провести следующий сезон в Манчестере. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи за 45 млн. фунтов. (The Sun)
Президент "Севильи" надеется сохранить полузащитника Стивена Нзонзи, о котором мечтает "Арсенал". (Metro)
"Эвертон" заинтересован в российском полузащитнике "Вильярреала" Денисе Черышеве. (Marca)
"Кристал Пэлас" надеется переманить полузащитника "Фенербахче" Жозефа Де Соузу. (Daily Star)
Другое
В случае расставания с Жозе Моуриньо "Юнайтед" хочет назначить главным тренером Зинедина Зидана. (Te Sun)
Тьерри Анри поступило предложение возглавить сборную Египта. (Goal)
Анри согласился на работу с египтянами. (King Fut)
После увольнения Хулена Лопетеги перед стартом ЧМ-2018 возглавить сборную Испании было предложено рулевому "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу. (Cope)
Технический директор FA Дэн Эшуорт может уйти на работу в "Брайтон". (Daily Mirror)
На тренировке во Франции новичок "Ливерпуля" Алиссон занимался под 13-м номером. (Daily Express)
Стать веганом защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину помог разговор с боксером Дэвидом Хэйем. (Daily Express)
01.08.2018 05:55
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Последние комментарии:
Привет, твари
"Игроки больше не используют нас перед тем, как уехать в Европу", - цитирует Клоппа ESPN.
Источник: http://fapl.ru/posts/64216/#reply
Открыто признал, что ЛФЦ был трамплином все это время.
Сколько смеха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хаааа
(ответить)
Как интересно.
(ответить)
"Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)
Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1
ну все. Колбасяндры могут начинать сжигать футболки
(ответить)
"Челси" планирует сохранить нападающего Мичи Батшуайи, интерес к которому проявляют "Кристал Пэлас" и "Валенсия". (RMC Sport)
Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1
Игуаин подъехал. Вухахахахаха:))))
(ответить)
Мичи нужно ставить в основу.. пусть играет.. Жиру с Маратой в запасе.
(ответить)
"Ливерпуль" может попрощаться и с Симоном Миньоле, и с Лорисом Кариусом этим летом. (The Telegraph)
Довольно серьезное издание. Походу ЛФК избавляется от своих ТОПчегов
(ответить)
Да хоть три семёрки рисуй.. лолища портовое невытащить )
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Мю реал не смотрел но судя по стате тупой отскок. Владение 29-71 удары 6-15. Так это при том что у реала полностью резерв играл Ну не пиздец ли
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https://sun1-2.userapi.com/c635103/v635103638/28d59/gLreJj4xSeo.jpg
ахахаха))
(ответить)
Не осуждаю
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