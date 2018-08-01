Светская хроника за среду

Светская хроника "Челси" не получит Роберта Левандовски. "Реал" вышел на контакт с Мохамедом Салахом. "Эвертон" нацелился на Дениса Черышева. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Бавария" не продаст нападающего Роберта Левандовски, о котором мечтает "Челси", даже за 134 миллиона фунтов. (Goal)

ПСЖ не теряет надежд переманить полузащитника "Челси" Нголо Канте. (Daily Mirror)

"Челси" планирует сохранить нападающего Мичи Батшуайи, интерес к которому проявляют "Кристал Пэлас" и "Валенсия". (RMC Sport)

Вингер "Челси" Виллиан не вернулся вовремя к тренировкам с командой, однако это вызвано исключительно визовыми проблемами. (The Times)

Защитник "Челси" Мэтт Миазга близок к переходу в "Нант". (Foot Mercato)

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заинтересовал "Астон Виллу". (Daily Mail)

"Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)

"Ливерпуль" может попрощаться и с Симоном Миньоле, и с Лорисом Кариусом этим летом. (The Telegraph)

Нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Sky Sports)

"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести защитника "Барселоны" Йерри Мину, чтобы успокоить главного тренера Жозе Моуриньо. (Yahoo Sport UK)

Интерес к защитнику "Юнайтед" Люку Шоу проявил "Вольфсбург", однако англичанин по-прежнему планирует провести следующий сезон в Манчестере. (Daily Mail)

"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи за 45 млн. фунтов. (The Sun)

Президент "Севильи" надеется сохранить полузащитника Стивена Нзонзи, о котором мечтает "Арсенал". (Metro)

"Эвертон" заинтересован в российском полузащитнике "Вильярреала" Денисе Черышеве. (Marca)

"Кристал Пэлас" надеется переманить полузащитника "Фенербахче" Жозефа Де Соузу. (Daily Star)

Другое

В случае расставания с Жозе Моуриньо "Юнайтед" хочет назначить главным тренером Зинедина Зидана. (Te Sun)

Тьерри Анри поступило предложение возглавить сборную Египта. (Goal)

Анри согласился на работу с египтянами. (King Fut)

После увольнения Хулена Лопетеги перед стартом ЧМ-2018 возглавить сборную Испании было предложено рулевому "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу. (Cope)

Технический директор FA Дэн Эшуорт может уйти на работу в "Брайтон". (Daily Mirror)

На тренировке во Франции новичок "Ливерпуля" Алиссон занимался под 13-м номером. (Daily Express)

Стать веганом защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину помог разговор с боксером Дэвидом Хэйем. (Daily Express)



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Автор mihajlo   

Дата 01.08.2018 05:55

Количество просмотров Просмотров: 3426

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Последние комментарии:




  1. sellman 01.08.2018 08:08 # sellman
    Привет, твари

    "Игроки больше не используют нас перед тем, как уехать в Европу", - цитирует Клоппа ESPN.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64216/#reply

    Открыто признал, что ЛФЦ был трамплином все это время.
    Сколько смеха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хаааа

    (ответить)

  2. satellite 01.08.2018 07:49 # satellite
    Как интересно.

    (ответить)

  3. farot 01.08.2018 07:48 # farot
    "Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1

    ну все. Колбасяндры могут начинать сжигать футболки

    (ответить)

  4. alexomck 01.08.2018 07:11 # alexomck
    "Челси" планирует сохранить нападающего Мичи Батшуайи, интерес к которому проявляют "Кристал Пэлас" и "Валенсия". (RMC Sport)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64215/?c=1

    Игуаин подъехал. Вухахахахаха:))))

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  5. olegxit 01.08.2018 07:06 # olegxit
    Мичи нужно ставить в основу.. пусть играет.. Жиру с Маратой в запасе.

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  6. gringo1990 01.08.2018 07:04 # gringo1990
    "Ливерпуль" может попрощаться и с Симоном Миньоле, и с Лорисом Кариусом этим летом. (The Telegraph)

    Довольно серьезное издание. Походу ЛФК избавляется от своих ТОПчегов

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  7. olegxit 01.08.2018 06:46 # olegxit
    Да хоть три семёрки рисуй.. лолища портовое невытащить )

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  8. van-der-slav 01.08.2018 06:25 # van-der-slav
    Мю реал не смотрел но судя по стате тупой отскок. Владение 29-71 удары 6-15. Так это при том что у реала полностью резерв играл Ну не пиздец ли

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  9. kos9k 01.08.2018 06:07 # kos9k
    https://sun1-2.userapi.com/c635103/v635103638/28d59/gLreJj4xSeo.jpg

    ахахаха))

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  10. karandash 01.08.2018 05:57 # karandash
    Не осуждаю

    (ответить)

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