Светская хроника за среду

"Челси" не получит Роберта Левандовски. "Реал" вышел на контакт с Мохамедом Салахом. "Эвертон" нацелился на Дениса Черышева. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Бавария" не продаст нападающего Роберта Левандовски, о котором мечтает "Челси", даже за 134 миллиона фунтов. (Goal)



ПСЖ не теряет надежд переманить полузащитника "Челси" Нголо Канте. (Daily Mirror)



"Челси" планирует сохранить нападающего Мичи Батшуайи, интерес к которому проявляют "Кристал Пэлас" и "Валенсия". (RMC Sport)



Вингер "Челси" Виллиан не вернулся вовремя к тренировкам с командой, однако это вызвано исключительно визовыми проблемами. (The Times)



Защитник "Челси" Мэтт Миазга близок к переходу в "Нант". (Foot Mercato)



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заинтересовал "Астон Виллу". (Daily Mail)



"Реал" вышел на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с предложением заменить Криштиану Роналду. (El Pais)



"Ливерпуль" может попрощаться и с Симоном Миньоле, и с Лорисом Кариусом этим летом. (The Telegraph)



Нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести защитника "Барселоны" Йерри Мину, чтобы успокоить главного тренера Жозе Моуриньо. (Yahoo Sport UK)



Интерес к защитнику "Юнайтед" Люку Шоу проявил "Вольфсбург", однако англичанин по-прежнему планирует провести следующий сезон в Манчестере. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи за 45 млн. фунтов. (The Sun)



Президент "Севильи" надеется сохранить полузащитника Стивена Нзонзи, о котором мечтает "Арсенал". (Metro)



"Эвертон" заинтересован в российском полузащитнике "Вильярреала" Денисе Черышеве. (Marca)



"Кристал Пэлас" надеется переманить полузащитника "Фенербахче" Жозефа Де Соузу. (Daily Star)



Другое



В случае расставания с Жозе Моуриньо "Юнайтед" хочет назначить главным тренером Зинедина Зидана. (Te Sun)



Тьерри Анри поступило предложение возглавить сборную Египта. (Goal)



Анри согласился на работу с египтянами. (King Fut)



После увольнения Хулена Лопетеги перед стартом ЧМ-2018 возглавить сборную Испании было предложено рулевому "Ньюкасла" Рафаэлю Бенитесу. (Cope)



Технический директор FA Дэн Эшуорт может уйти на работу в "Брайтон". (Daily Mirror)



На тренировке во Франции новичок "Ливерпуля" Алиссон занимался под 13-м номером. (Daily Express)



Стать веганом защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину помог разговор с боксером Дэвидом Хэйем. (Daily Express)